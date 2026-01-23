Amazon kündigt einen massiven Stellenabbau an, da Künstliche Intelligenz immer mehr Aufgaben übernimmt. Was bedeutet das für die Belegschaft und die Zukunft des Unternehmens? Amazon plant Berichten zufolge eine weitere große Runde von Stellenstreichungen, die durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz unterstützt wird. Das Unternehmen will etwa 14.000 Arbeitsplätze abbauen, darunter Positionen in den Bereichen Amazon Web Services, Einzelhandel, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
