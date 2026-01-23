Der Staat stellt Unternehmen zahlreiche Programme zur Förderung der Digitalisierung zur Verfügung. Zuschüsse, Kredite und Beratungsangebote sollen insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen helfen, IT-Infrastruktur, Cybersicherheit und digitale Prozesse auszubauen. In der Praxis scheitern viele KMUs jedoch weniger am fehlenden Förderangebot als an komplexen Antragsverfahren und hohem bürokratischem Aufwand.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist häufig externe Unterstützung. Spezialisierte IT-Dienstleister oder Fördermittelberater helfen Unternehmen nicht nur bei der technischen
