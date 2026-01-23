Die Aktie von Exelixis steht trotz operativ starker Entwicklung und attraktiver Kennzahlen bislang nicht im Rampenlicht vieler Investoren. Dabei bietet das Papier eines schuldenfreien Biopharmaunternehmens mit wachsender Produktbasis im mittleren Zeithorizont ein bemerkenswertes Chancenprofil. Exelixis zählt zu den wachstumsstärkeren Unternehmen im Pharmasektor und verbindet steigende Umsätze mit stabilen Margen. Bemerkenswert ist die Finanzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de