New York / London - Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Im Tagesverlauf haben sie leichte Kursgewinne aus dem frühen Handel deutlich ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 65,66 US-Dollar. Das waren 1,60 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,55 Dollar auf 60,91 Dollar. Marktbeobachter verwiesen auf einen Artikel der «Financial Times». ...Den vollständigen Artikel lesen ...
