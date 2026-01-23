Ford hat Christian Weingärtner mit Wirkung zum 1. Februar in die neu geschaffene Position des General Manager, Passenger Vehicles, Ford Europe, berufen. In seiner neuen Funktion wird Weingärtner die strategische Ausrichtung und operative Umsetzung des Pkw-Geschäfts von Ford in Europa verantworten. In dieser Funktion wird Weingärtner auch die Einführung einer neuen Generation erschwinglicher E-Autos durch die im Dezember verkündete strategische Partnerschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
