An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag ein ruhiger Handelstag ab. Nach den geopolitischen Turbulenzen um Grönland im bisherigen Wochenverlauf ist dies jedoch eine willkommene Abwechslung zu den vergangenen Tagen.Der Dow Jones startete mit einem Abschlag von 0,5 Prozent in den Handel. Für den S&P 500 ging es zum Auftakt um 0,1 Prozent abwärts und der Nasdaq 100 gab ebenfalls marginal nach. Am Donnerstag hatte der Leitindex noch 0,6 Prozent zugelegt. Damit zeichnet sich für die Woche ein leichter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
