© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoMetas Kurznachrichtendienst Threads überholt Platzhirsch X bei der mobilen Nutzung - ein Wendepunkt im Duell der sozialen Netzwerke. Doch trotz des Erfolgs bleibt X auf dem Web weiterhin dominant.Laut einer aktuellen Analyse von Similarweb verzeichnete Threads Anfang Januar 2026 rund 141,5 Millionen täglich aktive Nutzer auf iOS und Android, während X nur etwa 125 Millionen mobile Nutzer auf seine Seiten zog. Allerdings dominiert das Musk-Netzwerk weiterhin bei der Web-Nutzung, mit rund 145 Millionen täglichen Besuchern. Doch Threads konnte besonders durch die enge Verzahnung mit Metas populären Apps wie Instagram und Facebook an Zugkraft gewonnen. Features wie neue Funktionen für …Den vollständigen Artikel lesen
