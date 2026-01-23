New York - Nach der jüngsten Erholung ist der US-Aktienmarkt am Freitag mit leicht negativer Tendenz gestartet. Geprägt war die turbulente Handelswoche von geopolitischen und handelspolitischen Spannungen wie dem vorerst entschärften Konflikt um Grönland und den zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Länder. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor kurz nach dem Auftakt 0,66 Prozent auf 49.060 Punkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab