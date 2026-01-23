Platzt die KI-Blase? Eine Investmentlegende meldet sich nun zu Wort und kritisiert vor allem Nvidia-Partner OpenAI. Während Nvidia an Boden verliert, gewinnen China-KI-Titel und Firmen, die den enormen Energiebedarf liefern.Harte Worte: "OpenAI zerfällt in Echtzeit. Ich habe jahrzehntelang Unternehmen scheitern sehen. Dieses hier weist alle Warnzeichen auf." George Noble war Hedgefondsmanager und Assistenten des unfassbar erfolgreichen Peter Lynch bei Fidelity.Jetzt packt er auf X aus. OpenAI hätte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär