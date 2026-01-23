Zürich - Am Devisenmarkt haben sich die Kursausschläge am Freitag bis am frühen Abend in relativ engen Grenzen gehalten. Über die ganze Woche gesehen hat der US-Dollar aber deutlich an Wert verloren. Aktuell kostet der Dollar 0,7900 Franken nach 0,7906 am Morgen bzw. 0,7945 am Donnerstagmorgen. Ähnlich hat sich auch das Euro/Dollar-Paar entwickelt: Momentan kostet es 1,1749, was in etwa gleich viel ist wie am Morgen (1,1746), aber klar mehr als am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
