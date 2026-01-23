© Foto: UnsplashNeue Zölle, geopolitische Risiken und völlig einseitige Positionierungen: Laut Bank of America (BofA) stehen Anleger unvorbereitet da. Der Mini-Schock vom 20. Januar zeigt, wie schnell alles kippen kann.Die Bank of America warnt, dass viele Anleger unvorbereitet in das Jahr 2026 gestartet sind und eine mögliche Aktienmarktkorrektur unterschätzen. Nach einem dreijährigen, KI-getriebenen Bullenmarkt seien die Positionierungen extrem einseitig, während der Schutz gegen Verluste auf ein Achtjahrestief gefallen ist. Die BofA spricht von einer gefährlichen Mischung aus hohem Risikoappetit, niedrigen Cashquoten und "Selbstzufriedenheit" - dem aus ihrer Sicht größten Risiko in der aktuellen …Den vollständigen Artikel lesen
