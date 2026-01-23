Rimini Agentic UX Solutions, Powered by ServiceNow , sorgen für mehr Produktivität, erweiterte Flexibilität und niedrigere Betriebskosten. Sie lassen sich schnell, einfach und kostengünstig auf bestehende ERP-Softwareversionen aufsetzen und erfordern weder Upgrades noch Migrationen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), die Software-Support-Anbieter, Agentic AI ERP Company und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seiner ersten zwanzig innovativen Rimini Agentic UX-Lösungen bekannt, die auf ServiceNow aufbauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260122809256/de/

Rimini Street Delivers First 20 Rimini Agentic UX Solutions That Solve a Variety of ERP Process Challenges Faster, Better and Cheaper with Agentic AI ERP

Reale Geschäftsprobleme lösen mit Agentic AI ERP

Die UX-Lösungen von Rimini Agentic werden bereits in Produktionsumgebungen eingesetzt und helfen Unternehmen dabei, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, indem sie Kosteneinsparungen, Geschwindigkeit und Agilität ermöglichen. So definieren sie neu, wie Unternehmen ERP-Prozesse unterstützen, optimieren und verbessern.

Jede Rimini Agentic UX Solution wird von ERP-Prozessexperten entwickelt, um eine bestimmte geschäftliche Herausforderung zu lösen und eine Amortisationszeit zu erzielen, die sich in Tagen und Wochen beziffern lässt nicht in Monaten oder Jahren wie bei herkömmlichen ERP-Software-Upgrades, -Migrationen oder -Plattformwechseln.

Die zwanzig Rimini Agentic UX Solutions befähigen Kunden, geschäftskritische ERP-Prozesse schnell zu automatisieren und zu optimieren. Dazu gehören Vertrieb und Markteinführung, Beschaffung und Lieferanten, Material- und Stammdaten, Logistik und Auftragsabwicklung, Ausnahmen bei Bestellungen und Lieferungen, Wartungsarbeiten, Finanz- und Ausgabenmanagement sowie Qualität und Compliance.

Rimini Agentic UX Solutions lassen sich problemlos in ERP-Umgebungen implementieren und nahtlos integrieren und orchestrieren. So können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse modernisieren und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Roadmaps und Budgets behalten.

Kunden können mit Rimini Agentic UX Solutions folgende Ergebnisse erzielen:

50 bis 60 schnellere Bearbeitung von Genehmigungen

70 bis 80 kürzere Durchlaufzeiten von Aufträgen

60 bis 70 weniger Zeitaufwand für die Koordinierung von Abteilungen

Erhöhung der Auditbereitschaft auf 100

Auf >95 verbesserte Datengenauigkeit und -vollständigkeit

Die Melitta Group, ein weltweit führendes Familienunternehmen mit Schwerpunkt auf Kaffee, Tee, Brauausrüstung und zugehörigen Produkten für Verbraucher und Unternehmen weltweit, erkannte das Potenzial, die Verwaltung ihrer SKU-Stammdaten mit der Rimini Agentic UX Solution für die Erstellung von Material-SKUs zu vereinfachen. Die Lösung wurde entwickelt, um auf dem bestehenden SAP-System der Melitta Group zu laufen und die KI-gestützte Erstellung, Klassifizierung und Validierung von Materialien und SKU-Stammdaten zu ermöglichen. Die Lösung verwendet strukturierte digitale Formulare, integrierte Validierungen und rollenspezifische Workflows, um den gesamten Prozess zu vereinfachen.

"Rimini Agentic UX hat uns Einblicke in die Automatisierung der SKU-Erstellung gewährt und das erhebliche Potenzial aufgezeigt, einen bisher manuell durchgeführten Prozess zu rationalisieren", erklärt Daniel Buono, Leiter der IT-Abteilung bei Melitta. "Die Ergebnisse haben einen messbaren Nutzen gebracht und dienen uns nun als Grundlage für die Planung der nächsten Schritte."

Die Vision einer schnelleren, besseren und kostengünstigeren ERP-Prozessausführung

ERP-Software-Lizenznehmer sehen sich einem wachsenden Druck von Anbietern wie SAP ausgesetzt, Upgrades, Migrationen oder Plattformwechsel vorzunehmen. Solche Projekte können kostspielig, riskant, zeitaufwendig und von geringem Nutzen sein, ohne dass sie zur Lösung geschäftlicher Herausforderungen oder zur Umsetzung strategischer Ziele beitragen.

Zudem wird von Unternehmen zunehmend erwartet, dass sie ihre Gesamtbetriebskosten senken und ihre Systeme modernisieren, um Geschwindigkeit, Agilität und Intelligenz zu gewährleisten Fähigkeiten, für die monolithische ERP-Software nicht ausgelegt ist.

In seinem visionären Whitepaper The Rise of Agentic AI ERP skizziert Rimini Street, weshalb ERP-Software die modernen Anforderungen nicht mehr erfüllt, und präsentiert Agentic AI ERP als Katalysator, der neue Maßstäbe setzt.

ERP-Software ist tot. Willkommen bei Agentic AI ERP.

Existierende ERP-Softwarelösungen und -versionen liefern weiterhin einen hohen Mehrwert liefern und können von Rimini Street viele Jahre lang bei erheblichen Kosteneinsparungen unterstützt werden. Dennoch ist Rimini Street davon überzeugt, dass ERP-Software ihre Leistungsgrenze erreicht hat und weitere Investitionen in Upgrades, Migrationen oder Plattformwechsel nicht länger sinnvoll sind. Rimini Street erwartet vielmehr, dass neue ERP-Funktionen in Agentic AI ERP implementiert werden, die mehr Flexibilität und eine schnellere Markteinführung ermöglichen. Mit Rimini Agentic UX Solutions kann Rimini Street schon jetzt Agentic AI ERP auf vorhandener ERP-Software schnell und unkompliziert bereitstellen.

Agentic AI ERP als strategischer Vorteil

Agentic AI ERP ist kein Zukunftskonzept, sondern ein strategischer Vorteil, der mit Rimini Agentic UX Solutions bereits heute verfügbar ist und innerhalb von Tagen oder Wochen statt Monaten oder Jahren einen messbaren ROI und Mehrwert erzielt. Rimini Agentic UX Solutions modernisieren nicht einfach nur Workflows und sorgen für Transparenz im gesamten Unternehmen. Sie sind intelligente Engines, die Kostenstrukturen neu gestalten, Prozesszykluszeiten verkürzen, strategische Fähigkeiten schaffen und Unternehmen dazu befähigen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, die Geschäfts- und Verwaltungsabläufe voranbringt.

Rimini Agentic UX ist die intelligente Plattform für ERP-Prozesse

Rimini Agentic UX Solutions bauen auf der bahnbrechenden Rimini Agentic UX-Plattform auf, die KI-gesteuerte Orchestrierung, Automatisierung und UX-Design-Prinzipien vereint, um eine einheitliche, frei kombinierbare Schnittstelle für Unternehmensworkflows bereitzustellen. Kunden profitieren von einer Persona-basierten, KI-gestützten Produktivität und Sichtbarkeit des Unternehmens, um ein neues Maß an Effizienz und Agilität zu erreichen. Aufbauend auf vorhandener ERP-Software bietet Rimini Agentic UX eine intelligente, agentische KI-Automatisierung, die den Arbeitsaufwand reduziert, Arbeitsabläufe optimiert und die Ausführung von ERP-Prozessen im gesamten Unternehmen in großem Maßstab transformiert.

"Herkömmlicher ERP-Software bietet Unternehmen nicht mehr die Agilität, Flexibilität und Geschwindigkeit, um auf das volatile globale Umfeld von heute reagieren zu können", erklärt Vijay Kumar, EVP und Chief Innovation Officer bei Rimini Street. "Rimini Agentic UX beschleunigt und verbessert die Ausführung von ERP-Prozessen, senkt ihre Kosten, fördert die Automatisierung und hilft Unternehmen, ihre Betriebskosten zu senken und mehr in Innovationen zu investieren. Rimini Agentic UX ist ein bewährter Katalysator für Wettbewerbsvorteile und Wachstum."

Ein intelligenter Weg zur Transformation von ERP-Prozessen ohne Unterbrechung

Tausende von Unternehmen haben Rimini Smart Path gewählt eine bewährte dreistufige Methode zur Unterstützung, Optimierung und Innovation des gesamten Enterprise-Softwareportfolios. Mit Rimini Smart Path können Unternehmen Rimini Agentic UX Solutions im Rahmen ihres bisherigen Budgets ohne teure, vom Anbieter vorgeschriebene ERP-Software-Upgrades oder -Migrationen finanzieren, um ihre Produktivität und Effizienz zu steigern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.

"Agentische KI ist das nächste System für Interaktion und Umsetzung in Unternehmen. Sie erleichtert den Übergang von Augmentierung zu Automatisierung, koordinierten Agenten und autonomen Beratern", kommentiert R "Ray" Wang, Gründer und Chefanalyst von Constellation Research. "Agentic AI ERP liefert exponentielle Effizienz 10-fach, 100-fach, 1000-fach und mehr für Ihr Kerngeschäft. Seine intelligenten Agenten koordinieren plattformübergreifend Ihre Prozesse, Ihre Daten und Ihre Ergebnisse. Es verwandelt ERP von einem Datenerfassungssystem in ein Aktionssystem, das Geschwindigkeit, Effizienz und neue Umsatzmöglichkeiten hervorbringt."

Erfahren Sie mehr über Rimini Agentic UX und sehen Sie sich noch heute eine Demo an.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel durch Wörter wie "voraussehen", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "dürfte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" oder ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken begleitet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen schließen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen ein. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und sind weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung noch Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem Rechtsstreitigkeiten, Vereinbarungen und Gerichtsentscheidungen, die Oracle betreffen, die Einstellung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle sowie die Auswirkungen auf die zukünftigen Umsätze und Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen entstehen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen makroökonomischer Trends, geopolitischer Spannungen und Wechselkursänderungen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Landschaft für Unternehmenssoftware-Management und -Support sowie unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen, zu binden und unseren Kundenstamm weiter auszubauen; der starke Wettbewerb in der Software-Support-Branche und unsere Pläne in Bezug auf unser Preismodell; die Nachfrage der Kunden nach unserem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolio sowie nach den Produkten und Dienstleistungen, deren Einführung wir planen; unsere Erwartungen im Hinblick auf neue Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Partnerschaft mit ServiceNow und unsere innovativen Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und genaue Umsatzprognosen zu erstellen, sowie die Ergebnisse jeglicher Bemühungen, die Kosten entsprechend den Umsatzerwartungen zu steuern und unser Angebot zu erweitern; die erwarteten Auswirkungen unseres Personalabbaus im letzten und laufenden Geschäftsjahr sowie die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und Erwartungen hinsichtlich der möglichen Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; zeitliche Variabilität unseres Verkaufszyklus; Risiken im Hinblick auf die Kundenbindungsrate, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams; Unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; unser Businessplan und unsere Fähigkeit, in Zukunft zu wachsen, sowie unsere Fähigkeit, rentabel zu sein und zu bleiben; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Notwendigkeit für uns und unsere Fähigkeit, Eigenkapital oder Fremdkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, sowie unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um höhere Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen finanzieren zu können; Risiken im Zusammenhang mit globalen Aktivitäten; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern; jegliche Schwachstellen im Zusammenhang mit Technologien der künstlichen Intelligenz (KI), die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet oder von uns in unsere Dienstleistungsangebote und/oder unsere innovativen Agentic KI-ERP-Lösungen integriert werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzvorschriften einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu stärken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder nachteiliger Entwicklungen hinsichtlich unserer Steuerpositionen; Zollkosten, einschließlich Zollbefreiungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, angesichts neuer oder erhöhter Zölle, die von der Regierung der Vereinigten Staaten verhängt werden, sowie der Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen seitens der betroffenen Länder; ein Unvermögen seitens unseres Unternehmens, angemessene Steuerrückstellungen zu bilden; nachteilige Entwicklungen und Kosten im Zusammenhang mit der Verteidigung in anhängigen Rechtsstreitigkeiten oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unsere Fähigkeit, aus unseren operativen Nettoverlusten Vorteile zu erzielen; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auf unseren Ruf oder unsere Geschäftstätigkeit sowie zusätzliche Kosten oder Risiken für unser Unternehmen aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der US-Regierung und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten, neue Verträge mit Regierungsbehörden abzuschließen und unseren Status als zugelassener Auftragnehmer der US-Regierung zu bewahren; die laufenden Schuldendienstpflichten unserer Kreditfazilität sowie die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; der Umfang und der Zeitpunkt von etwaigen Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; Unsicherheiten im Hinblick auf den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; Katastrophenereignisse, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; sowie die, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formular 10-Q vom 30. Oktober 2025 aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch die zukünftigen Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, die zukünftigen Quartalsberichte auf Formular 10-Q, in aktuellen Berichten auf Formular 8-K und anderen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen aktualisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten außerdem die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung bestehen. Rimini Street rechnet damit, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Obgleich Rimini Street in Zukunft möglicherweise eine Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen vornehmen wird, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzung von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung verstanden werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260122809256/de/

Contacts:

Janet Ravin

Vice President, Corporate Marketing

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com