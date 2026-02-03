Führende südkoreanische Lifestyle-Marke wendet sich für ihre Oracle- und SAP-Enterprise-Systeme an Rimini Support, um Kosten zu senken, Qualität und Reaktionsfähigkeit zu verbessern und Innovationen zu finanzieren

Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), die Software-Support- und Agentic AI ERP Company und führender Support-Drittanbieter für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass LF, ein führendes Lifestyle-Unternehmen in Südkorea, Rimini Support ausgewählt hat, um die Pflege der Datenbanksysteme SAP ECC 6.0 und Oracle Database zu optimieren. Mit Rimini Street verbessert LF die operative Stabilität und beschleunigt Projekte für Geschäftsinnovationen, wobei die erzielten Kosteneinsparungen zur Unterstützung der Transformation genutzt werden.

LF Chooses Rimini Street to Optimize ERP Support, Drive Innovation and Transform the Business

Der Weg von LF zum Premium-Support mit günstigeren Preisen

LF wurde 1974 gegründet und ist führend in der südkoreanischen Mode- und Lifestyle-Branche. Das Unternehmen betreibt ein ausgewogenes Markenportfolio in den Bereichen Herrenbekleidung, Damenbekleidung, Freizeitbekleidung, Sport- und Outdoorbekleidung, Accessoires, Lebensmittel und Getränke, Content, E-Commerce und Immobilienfinanzierung. Der Fokus von LF auf "Life in Future" spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, den Lebensstil seiner Kunden durch sorgfältig ausgewählte Produkte zu bereichern.

Angesichts eines sich schnell verändernden Marktes und steigender IT-Wartungskosten ist LF eine Partnerschaft mit Rimini Street eingegangen, um die Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus dem Umzug eines großen Rechenzentrums und aus der nachlassenden Qualität des Anbieter-Supports ergaben. Beim bisherigen Modell des Supports stiegen die Wartungskosten jedes Jahr, während die Qualität und Geschwindigkeit des technischen Supports nachließen. LF kam zu dem Schluss, dass der Wechsel zu Rimini Support für Dienstleistungen im Enterprise-Software-Support die optimale Lösung war, um gleichzeitig Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern.

Technische Exzellenz und nahtloser, einheitlicher Support mit Rimini Street

LF betreibt Oracle-Datenbanken und ein SAP-System zur Ressourcenplanung, das viele intern entwickelte benutzerdefinierte Geschäftsobjekte (CBOs) umfasst. Durch die Konsolidierung des Supports für mehrere Lösungen unter Rimini Street erhält LF ein einheitliches Modell zur Problemlösung, Leistungsoptimierung und kontinuierlichen Verbesserung seiner gesamten Enterprise-Software-Landschaft. Während des komplexen Umzugs des Rechenzentrums des Unternehmens sorgten der eigens dafür zuständige Primary Support Engineer (PSE) von Rimini Street und der technische Support vor Ort für eine schnelle Fehlerbehebung und fachkundige Beratung, sodass auch in Spitzenzeiten während der Umstellung ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet war.

Der Wechsel zu Rimini Support verlief nahtlos mit den schon existierenden Wartungsteams von LF. Das Unternehmen konnte seine bestehenden Systeme effizienter pflegen und die betriebliche Flexibilität maximieren, während gleichzeitig die Ressourcen für die Optimierung der Geschäftsprozesse erweitert wurden.

Quantifizierbarer Effekt und strategische Geschäftstransformation

Seit dem Einsatz von Rimini Street hat LF erhebliche und deutliche Kosteneinsparungen erzielt und Ressourcen freigesetzt, um sich auf strategische IT-Investitionen konzentrieren zu können. Diese Einsparungen haben es LF ermöglicht, eine umfassende Initiative zur Innovation der Geschäftsprozesse einzuleiten, darunter die Optimierung seines Warenplanungssystems und wichtiger ERP-Module.

Durch die Rationalisierung der Betriebsabläufe und die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf Markttrends beschleunigt LF seine digitale Transformation mit Schwerpunkt auf der Nutzung KI-gestützter Erkenntnisse und Automatisierung, um die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen. Diese Umstellung hat auch die IT- und Geschäftsteams von LF in die Lage versetzt, bei Innovationen enger zusammenzuarbeiten und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu pflegen.

"Der Einsatz von Rimini Street hat zu echten und greifbaren Kosteneinsparungen geführt, uns von der Last der laufenden Wartungskosten befreit und uns die Möglichkeit gegeben, uns auf strategische IT-Investitionen zu konzentrieren", sagte Dongwon Lee, CIO von LF. "Die Support-Services von Rimini Street sind qualitativ besser als der Anbieter-Support und haben einen reibungslosen Umstieg ermöglicht, ohne dass Änderungen an den Wartungsressourcen erforderlich wurden. Bei einem anspruchsvollen Projekt wie der Verlagerung des Rechenzentrums hat der schnelle und professionelle Support von Rimini Street die betriebliche Stabilität des Systems gewährleistet."

Schwerpunkt auf Projekten zur strategischen Geschäftsinnovation bei gleichzeitiger Senkung der Kosten

LF wird die durch Rimini Street erzielten Kosteneinsparungen im IT-Bereich nutzen, um sich auf mehrere Projekte zu konzentrieren, mit denen die Kerngeschäftsprozesse des Unternehmens transformiert werden. Beispielsweise plant das Unternehmen, sein Warenplanungssystem und wichtige ERP-Module zu optimieren, um die Effizienz der Geschäftsprozesse zu maximieren und sie besser an die strategische Ausrichtung des Unternehmens anzupassen.

Auch in Zukunft wird LF seine Strategie fortsetzen, eher bestehende Systeme und Prozesse zu optimieren als neue Lösungen anzuschaffen. Dies wird LF dabei helfen, einen effektiveren IT-Betrieb aufrechtzuerhalten, die Kosten im gesamten Unternehmen zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens weiter zu erhöhen.

"Wir freuen uns, führenden Unternehmen wie LF dabei zu helfen, ihre IT-Kosten zu senken und sich mithilfe der Support-Services von Rimini Street auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren", so Hyungwook Kim, GVP und Regional GM, Rimini Street Korea. "Wir werden Unternehmen weiterhin dabei unterstützen, die Effizienz ihrer IT-Abläufe zu maximieren, indem wir individuell angepasste Supportleistungen und optimale Supportdienste bereitstellen."

