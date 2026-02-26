Südkoreas führender Papierhersteller senkt die Wartungskosten für SAP ECC 6 und Oracle Database mit Rimini Support und setzt so Mittel und Teamkapazitäten für KI-gestützte Innovationen und Wachstum frei

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), Software-Support-Anbieter, Agentic AI ERP Company und führender Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle-, SAP- und VMware-Software, ist von KleanNara mit dem Support seiner SAP ECC 6- und Oracle Database-Systeme beauftragt worden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260225459137/de/

KleanNara Partners with Rimini Street to Accelerate Digital Transformation

KleanNara wurde 1966 gegründet und ist einer der führenden Hersteller von Papier- und Hygieneprodukten in Südkorea. Das Unternehmen hält einen Anteil von 25 Prozent am Markt für weiße Kartonagen und ist bekannt für sein Engagement für Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation. Es expandiert weiterhin weltweit mit einem Schwerpunkt auf ESG-orientierten, umweltfreundlichen Produkten.

Überwindung traditioneller Einschränkungen beim ERP-Support

KleanNara vertraute jahrelang auf ein herkömmliches ERP-Support-Modell für seine SAP ECC 6- und Oracle-Datenbank Systeme, die für die Finanz-, Buchhaltungs-, Vertriebs- und Kundendatenverwaltung des Unternehmens von zentraler Bedeutung sind. Mit fortschreitender Expansion des Unternehmens sah sich die IT-Abteilung mit hohen Supportkosten, unzureichenden und kaum wertschöpfenden Supportleistungen sowie erzwungenen Software-Upgrades konfrontiert, die allein dem Erhalt Herstellersupports dienten.

"Um die digitale Transformation zu beschleunigen und in einem schnelllebigen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, war es unumgänglich, die Flexibilität und Effizienz unserer IT-Systeme zu steigern", erläutert Hongjun Jang, Digital Experience Manager bei KleanNara. "Es ging darum, die Stabilität der bestehenden Systeme zu gewährleisten und zugleich neue Technologien einzuführen und eine wirtschaftlich sinnvolle Roadmap zu entwickeln."

Rimini Support bietet Stabilität, Flexibilität und spürbare Kosteneinsparungen

KleanNara benötigte ein ERP-Supportmodell, das die Kosten drastisch senken, schnellere und zuverlässigere Serviceleistungen bieten sowie Personal, Zeit und Geld für Wachstumsprojekte wie KI, Cloud-Strategie und die Nutzung des Internets der Dinge (IoT) zur Optimierung der Betriebsabläufe freisetzen konnte. Aufgrund seines ausgezeichneten Rufs in der Branche und seiner Fähigkeit, einen fachkundigen, reaktionsschnellen Service mit transparenten, strukturierten SLAs und einem kundenorientierten Servicemodell bereitzustellen, fiel die Wahl des Unternehmens auf Rimini Street.

Mit Rimini Support for SAP und Rimini Support for Oracle erzielte KleanNara sofortige finanzielle Vorteile. Durch die Konsolidierung des Supports bei einem einzigen vertrauenswürdigen Partner konnte KleanNara seine jährlichen Supportkosten um 50 Prozent senken und die Reaktionsfähigkeit des Supports deutlich verbessern.

"Rimini Street arbeitet schnell und präzise insbesondere bei der Arbeit mit kundenspezifischem Code und komplexen Systemen", berichtet Jang. "Probleme, die bei einem herkömmlichen Anbieter Tage gedauert hätten, werden bei Rimini Street oft innerhalb weniger Stunden gelöst."

Investitionen in KI-gestützte Innovationen zur Wachstumsförderung

Dank der Kosten- und Zeiteinsparungen, die KleanNara durch den Wechsel vom Herstellersupport zu Rimini Street erzielt, konnte das Unternehmen mehrere wichtige Initiativen wie den Aufbau einer KI-gestützten Analyseplattform, die Stärkung der Cloud-Präsenz und die Implementierung des IoT in der Produktion beschleunigen. So kann das Unternehmen die Marktnachfrage prognostizieren und darauf reagieren, die Produktionskosten senken und die Effizienz seiner Lagerhaltung optimieren. Die eingesparten Mittel fließen auch in die Anwerbung und Förderung von Talenten, um die digitale Transformation von KleanNara voranzutreiben.

"Die Senkung der Fixkosten und die Optimierung der IT-Betriebskosten haben den Weg für die Reinvestition von Ressourcen in zentrale Geschäftsziele geebnet. Dazu gehören die digitale Transformation, die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und die Rationalisierung von Produktionsprozessen, die wesentlich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und zur Stützung eines nachhaltigen Wachstums beigetragen haben", so Jang. "Die Stabilisierung unserer Kernsysteme hat uns Spielraum für Innovationen verschafft. Rimini Street ist zu einem wichtigen Partner geworden, der unsere Modernisierung begleitet und uns hilft, die erforderliche Zuverlässigkeit sicherzustellen."

"Oft führen Zwangsmigrationen und häufige Upgrade-Zyklen dazu, dass Unternehmen unnötigen Risiken, unerwarteten Kosten und Betriebsunterbrechungen ausgesetzt sind. So werden die Geschäftskontinuität gefährdet und Innovationen verlangsamt", kommentiert Hyungwook Kim, GVP und Regional GM von Rimini Street Korea. "Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit KleanNara und unsere Mitwirkung bei der Überwindung dieser Herausforderungen, damit ihre IT-Teams sich auf vorrangige Initiativen konzentrieren und messbare Geschäftsergebnisse erzielen können. Rimini Street liefert die Stabilität, Flexibilität und sachkundige Beratung, um die ambitionierten Wachstums- und Digitalisierungsziele von KleanNara zu unterstützen und zu beschleunigen."

Erfahren Sie mehr darüber, wie KleanNara mit der Unterstützung durch Rimini Street für SAP und Oracle Innovationen vorantreibt.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für unternehmenskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen ERP-Lösungen mit agentenbasierter KI und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere Betriebsergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und Mittel für KI und andere Innovationen zu erzielen.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.riministreet.com und folgen Sie Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel anhand von Begriffen wie "voraussichtlich", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "könnte", "möglicherweise", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "reflektieren", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" und anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken erkennbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen und auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung, noch sind diese Aussagen historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maß abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem unsere Fähigkeit, Neukunden zu gewinnen oder Bestandskunden zu halten und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen der Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen und den Ergebnissen aller Bemühungen, um Kostensteuerungsmaßnahmen an aktuelle Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, uns erfolgreich im Wettbewerb zu behaupten; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed Services für Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP) aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, die unser Lösungsportfolio Rimini Smart Path umfassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic AI ERP-Lösungen; unsere Absichten in Bezug auf unser Preismodell und die Erwartungen hinsichtlich der Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Betriebsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für vom Anbieter bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Betriebsergebnisse; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten als Reaktion auf sich ändernde Kundennachfrage angemessen zu senken; Risiken, die sich aus der Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen oder aus Mängeln im Zusammenhang mit KI-Technologien ergeben, die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern verwendet werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten; die Einstellung unserer Support-Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Softwareprodukte und die Auswirkungen auf die zukünftigen Einnahmen und Kosten, die im Zusammenhang mit diesen Bemühungen entstehen; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams und unsere Fähigkeit, zusätzliche qualifizierte Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu halten; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten zu erweitern; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen unserer Dienste zu vermeiden, sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Betrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Allianzprogrammen sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, international zu expandieren, und die mit globalen Aktivitäten verbundenen Risiken; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Rahmenbedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu generieren oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit sowie für Investitionen in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unser Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau zu prognostizieren; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstigen Ergebnissen unserer Steuerpositionen; Zollkosten, einschließlich derjenigen, die von der Regierung der USA auferlegt werden, und die Möglichkeit von Vergeltungsmaßnahmen durch betroffene Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu erzielen; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Compliance-Status oder unser Geschäft und die Belastung unseres Geschäfts durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung über solche Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität und die finanziellen und operativen Auflagen für unser Geschäft sowie das damit verbundene Zinsrisiko; die angemessene Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; der Umfang und der Zeitpunkt von Rückkäufen im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Shareholder Value durch ein solches Programm zu steigern; unsere Fähigkeit, unseren rechtlichen Status gegenüber der Regierung der USA und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit staatlichen Stellen und Behörden abzuschließen; das Eintreten von Katastrophenereignissen, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und potenziellen Kunden stören könnten; künftige Akquisitionen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; und die unter der Überschrift "Risk Factors" im Jahresbericht von Rimini Street auf Form 10-K, eingereicht am 19. Februar 2026, und von Zeit zu Zeit durch künftige Jahresberichte von Rimini Street auf Form 10-K aktualisiert, Quartalsberichten auf Form 10-Q, aktuellen Berichten auf Form 8-K sowie anderen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street erwartet, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street im Licht späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Rimini Street kann sich möglicherweise dafür entscheiden, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Ansichten von Rimini Street nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260225459137/de/

Contacts:

Janet Ravin

VP, Corporate Marketing

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

pr@riministreet.com