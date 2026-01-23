BERLIN (dpa-AFX) - Für den überlegenen Spitzenreiter FC Bayern München geht es am 19. Bundesliga-Spieltag gegen eine Mannschaft aus der gefährdeten Zone. Zu Gast ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der bayerische Rivale FC Augsburg, derzeit 15. der Tabelle. Borussia Dortmund, mit elf Punkten Rückstand Tabellen-Zweiter, tritt im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin an.

Eintracht Frankfurt hofft zuvor im Heimspiel gegen den Tabellen-Dritten TSG Hoffenheim auf einen Schritt aus der sportlichen Talfahrt und Punkte für die erneute Europapokal-Qualifikation. Der FSV Mainz 05 will gegen den VfL Wolfsburg ebenso Punkte für den Klassenverbleib holen wie der 1. FC Heidenheim gegen RB Leipzig. Zudem trifft am Nachmittag Bayer Leverkusen auf Werder Bremen./se/DP/mis