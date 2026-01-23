Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag wieder klar nachgegeben und die Woche mit deutlichen Kursverlusten beendet. Damit hat der Leitindex seine Erholungsbewegung vom Donnerstag schnell abgebrochen und ist wieder auf den Abwärtskurs eingeschwenkt. Trotz aller positiver Zeichen im Zusammenhang mit der «Grönland-Frage» und der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Ukrainekriegs seien die Anleger vor dem Wochenende vorsichtig geblieben, hiess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
