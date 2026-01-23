The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2026
ISIN Name
DK0063631999 DANCANN PHARMA DK 1
GB00BS457501 CORO ENERGY PLC LS-,005
US29873D1046 EUROBK ERGAS.ADR 1/2 NEW
US7242495031 PIRAEUS F.HL.ADR NEW 2021
XS2462605671 TEL.EUROPE 22/UND. FLR
