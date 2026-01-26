The following instruments on XETRA do have their first trading 26.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.01.2026
Aktien
1 KYG651631007 Joby Aviation Inc.
2 CA74036G2062 Predictiv AI Inc.
3 AU0000205999 PhosCo Ltd.
4 AU0000378291 Stakk Ltd.
5 GB0061284906 Zimplats Holdings Ltd.
6 US0919471013 Bitgo Holdings Inc.
7 ES06670509S9 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR
8 GB00BPSRYZ03 Coro Energy PLC
Anleihen
1 XS3278744894 Asian Development Bank (ADB)
2 AU0000451593 Australia, Commonwealth of...
3 AU3CB0306140 Banco Santander S.A.
4 XS3142295685 Fedex Corp.
5 DE000A382699 Deutsche Pfandbriefbank AG
6 DE000DP9A513 DZ BANK AG
7 ES0L02701156 Spanien, Königreich
8 XS3276325662 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
9 DE000BYL0G78 Bayerische Landesbank
10 DE000HCB0CL9 Hamburg Commercial Bank AG
11 US718286DL87 Philippinen, Republik der
12 US756109CY88 Realty Income Corp.
13 XS3281731821 SUCI Second Investment Co.
14 US693475CF09 The PNC Financial Services Group Inc.
15 US693475CG81 The PNC Financial Services Group Inc.
16 US91159HJW16 U.S. Bancorp
17 USY9700WAD84 Woori Bank
18 XS2393629311 Investec PLC
19 US718286DK05 Philippinen, Republik der
20 US718286DJ32 Philippinen, Republik der
21 XS3280997217 Redexis S.A.
22 FI4000598776 Finnland, Republik
23 DE000HEL0R17 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL0R25 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 AT0000A3RVH9 Österreich, Republik
