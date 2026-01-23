EQS-Ad-hoc: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Anleihe
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
Ahlen, 23. Januar 2026 - Der Vorstand der LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") erwartet heute für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA1 reported von rund 16 Mio. EUR (vormalige Erwartung: zwischen 17,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR). Zeitgleich erwartet der Vorstand der Gesellschaft einen Umsatz (Warenerlöse) von rund 277 Mio. EUR für das Gesamtjahr 2025 (vormalige Erwartung: Korridor von 276 Mio. EUR bis 281 Mio. EUR).
Ebenfalls heute hat EY-Parthenon die Finalisierung eines Entwurfs des IDW S 6-Restrukturierungsgutachtens für die Gesellschaft angekündigt. Gemäß der in diesem Entwurf des Restrukturierungsgutachtens dargelegten Analyse wird die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2028 im "Sensivity Case" ein EBITDA1 von 27,3 Mio. EUR und einen Umsatz von 281,5 Mio. EUR sowie im "Management Case" ein EBITDA1 von 31,4 Mio. EUR und einen Umsatz von 284,7 Mio. EUR erzielen.
Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute entschieden, Gespräche mit ihrem Aktionär und mit den Anleihegläubigern der von der Gesellschaft ausstehenden Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe") aufzunehmen. Ziel dieser Gespräche ist es, die Möglichkeit einer finanziellen Restrukturierung der Gesellschaft zu prüfen, die Folgendes umfasst (die folgenden Maßnahmen zusammenfassend als "Restrukturierungsmaßnahmen" bezeichnet):
Die Gläubiger der Anleihe sollen berechtigt sein, am Refinanzierungsprozess teilzunehmen.
Wenn die Restrukturierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden können, ist derzeit davon auszugehen, dass die Gläubiger der Anleihe in einem Insolvenzliquidationsszenario mit einer Insolvenzquote von rund 6% rechnen müssten.
