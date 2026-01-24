DroneShield, EOS, St George Mining: Raketenaktien von 2025. Was kommt als Nächstes?

Anzeige / Werbung

Ein Jahr explosiver Kursgewinne hat Anleger dazu gezwungen, strukturelle Gewinner von Aktien zu trennen, die lediglich auf einer geopolitischen Welle mitschwammen.

Die globalen Märkte verbrachten einen Großteil des Jahres 2025 damit, Branchen wiederzuentdecken, die einst als Nischen galten. Verteidigungstechnologie und kritische Rohstoffe rückten erneut in den Fokus, während sich Kriege hinzogen, Exportkontrollen verschärft wurden und Regierungen hastig versuchten, Lieferketten abzusichern. DroneShield, Electro Optic Systems (EOS) und St George Mining erzielten allesamt außergewöhnliche Kursgewinne. Alle profitierten von denselben makroökonomischen Kräften. Doch nicht alle gehen mit den gleichen Voraussetzungen ins Jahr 2026.

DroneShield (ISIN: AU000000DRO2) und EOS (ISIN: AU000000EOS8) stehen an der scharfen Kante moderner Verteidigungsausgaben. Beide gaben gegen Jahresende bedeutende neue Aufträge bekannt und untermauerten damit die These, dass Anti-Drohnen-Systeme und gerichtete Energiewaffen den Schritt von experimentellen Konzepten hin zur realen Beschaffung vollziehen.

DroneShield meldete einen Auftrag über 49,6 Mio. AUD für handgehaltene Anti-Drohnen-Systeme, die über einen Wiederverkäufer an einen europäischen Militärkunden geliefert werden sollen. EOS sicherte sich derweil einen Vertrag im Umfang von rund 80 Mio. US-Dollar aus Südkorea zur Entwicklung und Lieferung einer 100-Kilowatt-Hochenergielaserwaffe, ergänzt durch ein Joint Venture und eine lokale Lizenzvereinbarung. Die Auslieferung wird für 2027 erwartet.

Diese Ankündigungen bestätigen das langfristige Nachfrageumfeld. Gleichzeitig haben beide Aktien die Investoren daran erinnert, wie schnell sich die Stimmung drehen kann, wenn Fragen zu Governance und Ertragsvisibilität aufkommen.

EOS: Umsetzung beginnt, mit den Ambitionen Schritt zu halten

Electro Optic Systems startet in das Jahr 2026 in einer stärkeren Position als über weite Teile des Jahres 2025, da die operative Umsetzung zunehmend mit der lange versprochenen technologischen Führungsrolle Schritt hält. Nach einem volatilen Jahresbeginn lieferte EOS ein deutlich verbessertes zweites Halbjahr, getragen von höheren Systemauslieferungen, verbesserten Zahlungseingängen und wachsender internationaler Nachfrage nach seinen fernbedienten Waffensystemen und Anti-Drohnen-Lösungen.

Besonders hervorzuheben ist, dass EOS eine Reihe von Verteidigungsaufträgen aus der Europäischen Union gewonnen hat. Dies spiegelt die beschleunigte Wiederaufrüstung der NATO und den dringenden Ersatz veralteter Systeme wider. Diese Erfolge erstrecken sich sowohl auf Grenzsicherungs- als auch auf Gefechtseinsätze, diversifizieren die Erlöse über frühere Ein-Kunden-Konzentrationen hinaus und stärken die Relevanz von EOS in mehreren Einsatzgebieten. Wichtig ist dabei, dass EU-Beschaffungsprozesse in der Regel langsam und konservativ sind, wodurch diese Aufträge eine bedeutsame Bestätigung der Produktreife darstellen - und nicht bloß spekulative zukünftige Nachfrage.

Finanziell zeigte 2025 klare Fortschritte. Die Umsätze erholten sich im zweiten Halbjahr deutlich, der Auftragsbestand wuchs, und der operative Cashflow verbesserte sich durch den Eingang von Meilensteinzahlungen. Zwar bleibt die Qualität der Erträge nach früheren Offenlegungsproblemen unter Beobachtung, doch die Entwicklung weist in die richtige Richtung.

EOS trägt weiterhin Umsetzungsrisiken, insbesondere bei der Lieferung großer Programme und der Margenkonsistenz. Mit einer wachsenden Präsenz in Europa und Laser- sowie fernbedienten Waffensystemen, die nun von der Entwicklung in den Einsatz übergehen, wirkt EOS jedoch zunehmend wie ein Verteidigungsprimus im Wandel - weniger ein Versprechen, mehr ein Unternehmen, das beginnt zu liefern.

St George Mining: Momentum mit Struktur

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hebt sich aus einem einfachen Grund von seinen Verteidigungspeers ab: Der Kursanstieg wurde weniger von Schlagzeilen als von Positionierung getragen.

Das Araxá-Projekt des Unternehmens in Brasilien bietet Zugang zu Niob und Seltenen Erden - zwei Mineralien, die mittlerweile fest auf den Kritikalitätslisten westlicher Regierungen stehen. Niob ist essenziell für hochfesten Stahl, der in Verteidigung und Infrastruktur eingesetzt wird, während das globale Angebot stark konzentriert ist. Seltene Erden bilden die Grundlage für alles von Magneten bis hin zu Raketensystemen und werden weiterhin von der chinesischen Verarbeitung dominiert.

Die Lage von Araxá direkt neben dem weltweit dominierenden Niobproduzenten verschafft St George einen seltenen Vorteil: bestehende Infrastruktur, eine erfahrene Belegschaft und eine bewährte Bergbauregion. Jüngste Bohrungen haben Größe und Gehalt der Ressource bestätigt, während starke Ergebnisse die Grundlage weiter untermauern.

Die Geschichte von St George hängt nicht von einem einzelnen Vertrag oder einer politischen Entscheidung ab. Ihr Wertversprechen beruht auf Geologie, Knappheit sowie dem schrittweisen, aber zielgerichteten Fortschritt in Richtung Entwicklung. Das hat es Investoren ermöglicht, die Aktie weniger als Momentum-Trade und mehr als entstehendes strategisches Asset zu betrachten. Setzt sich die Umsetzung fort, könnte sich die Neubewertung als nachhaltiger erweisen als jene, die allein durch Verteidigungsnachrichten getrieben sind.

Von Themen zu Fundamentaldaten

Die Gewinne des Jahres 2025 wurden durch Relevanz getragen. Die Märkte belohnten Unternehmen, die mit Verteidigungsausgaben und Lieferkettensicherheit in Einklang standen - oft sehr aggressiv. Die nächste Phase wird selektiver sein.

Für DroneShield und EOS zählen nun Glaubwürdigkeit, Umsetzung und die Umwandlung von Aufträgen in Erträge mehr als bloße Vertragsmeldungen.

Für St George Mining ist die Aufgabe einfacher, aber nicht weniger anspruchsvoll: Araxá weiterhin methodisch voranzubringen. In einem Markt, der zunehmend skeptisch gegenüber Geschichten ist, die schneller laufen als die Fundamentaldaten, könnte sich genau das als größter Vorteil erweisen.

Quellen:

https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/0980e684-ce26-4ec2-936f-405281831345

Petra Capital research 18.12.2025 "Dronesheld"

https://stgm.com.au/pdf/bc273a59-0cff-4bed-9419-b07226c7e64a/Macquarie-Equity-Research.pdf?Platform=ListPage

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20286845-aktienvergleich-droneshield-electro-optic-systems-aktie-herzblatt-sein

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

