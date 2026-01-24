Vor mehr als einem Jahr habe ich den letzten Leserbrief veröffentlicht. Nun dachte ich, es ist mal wieder an der Zeit einen neuen zu veröffentlichen. Im letzten Leserbrief habe ich zwei Aktien aufgezeigt, die ich im vergangenen Jahr kaufen wollte. Zum einen gehörte die KLA Tencor und zum anderen die LEG dazu. Schlussendlich habe ich nur in KLA Tencor investiert, den Hersteller von Inspektionssystemen für die Chipindustrie. Den Kauf der LEG Immobilien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
