Der Chemiekonzern veröffentlichte kürzlich die vorläufigen Ergebnisse für Jahr 2025. Die Zahlen wiesen Licht und Schatten auf. Nach einer kurzen Orientierungsphase entschloss sich der Markt jedoch für eine vergleichsweise positive Lesart der Zahlen. Die Aktie konnte daraufhin den Ausbruch über die eminent wichtige Marke von 45 Euro fortsetzen und die Handelswoche auch darüber abschließen - aus charttechnischer Sicht ist das ein überaus positives ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de