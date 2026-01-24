Nuuk - Der dänische Armeechef Michael Wiggers hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr in der Arktis und auf Grönland nach der Erkundungsmission vor wenigen Tagen auszuweiten.



"Wir werden unsere Zusammenarbeit in der Arktis vertiefen", sagte der General dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Deutschland hält es für sinnvoll, dort Übungen durchzuführen, weil es um das Training für den Einsatz in der Arktis geht. Wir werden die Grundlagen für weitere gemeinsame Übungen in und um Grönland schaffen, nicht zwangsläufig nur an Land, sondern auch im Luftraum und auf See." Er lobte: "Deutschland hat uns in dieser und anderen Angelegenheiten sehr unterstützt und sich als äußerst zuverlässiger Partner erwiesen."



Zudem wies der Militärchef Forderungen zurück, zur Verbesserung der Sicherheit der Arktis die regionalen Nato-Verteidigungspläne zu überarbeiten und auszuweiten. "Die Verteidigungspläne sind auf dem neuesten Stand, wir müssen sie jetzt aber auch in den Übungen umsetzen", sagte Wiggers.



Der ranghöchste Militär des Landes lobte US-Präsident Donald Trumps Vorstoß, den Raketenschutzschirm "Golden Dome" auf Grönland zu errichten. "Der Golden Dome dient in erster Linie dem Schutz der Vereinigten Staaten, und es ist eine sehr gute Idee, so etwas zu haben", so der oberste General Dänemarks. "Er würde für die Verteidigung des gesamten nordamerikanischen Territoriums nützlich sein."





