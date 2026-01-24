Hannover - Hannover 96 hat am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga Fortuna Düsseldorf mit 2:1 besiegt.



Bereits in der vierten Minute brachte Daisuke Yokota die Gastgeber in Führung, als er nach einem Doppelpass mit Kolja Oudenne im Strafraum ins rechte untere Eck abschloss. Kurz nach der Halbzeit erhöhte Benjamin Källman auf 2:0, nachdem er von Elias Saad bedient wurde und die Verwirrung in der Düsseldorfer Abwehr ausnutzte.



Doch die Gäste aus Düsseldorf gaben nicht auf und verkürzten in der 49. Minute durch Elias Egouli, der eine Freistoßflanke von Christian Rasmussen per Kopf verwandelte. Das Spiel war geprägt von zahlreichen gelben Karten und intensiven Zweikämpfen. In der 58. Minute sah Elias Egouli von Düsseldorf die Gelb-Rote Karte, was die Chancen der Gäste weiter schmälerte. Trotz der Unterzahl kämpfte Düsseldorf tapfer weiter, konnte jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen. In den Schlussminuten hatte Hannover noch einige Möglichkeiten, das Ergebnis zu erhöhen, doch die Düsseldorfer Abwehr und Torhüter Florian Kastenmeier verhinderten weitere Treffer.



Neben dem Spiel in Hannover gab es auch spannende Begegnungen in Karlsruhe und Fürth. Der Karlsruher SC trennte sich in einem packenden Spiel 2:2 von Hertha BSC. In Fürth endete das Duell zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig torlos, obwohl beide Teams Chancen auf den Sieg hatten. Besonders Fürth hatte nach einer frühen roten Karte für Maximilian Dietz Schwierigkeiten, das Spiel zu kontrollieren.





