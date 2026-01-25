KI braucht Kupfer: Kupfer-Engpass trifft jetzt auf starke Rohstoffhausse

Anzeige / Werbung

Wer jetzt noch nur auf den Spotpreis schaut, verpasst die eigentliche Story hinter dem Kupfer-Engpass.

- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Giant Mining Corp.) -

Liebe Leserinnen und Leser,

Plötzlich wird aus Kupfer wieder Geopolitik.

Während viele Anleger Kupfer weiterhin primär als Konjunktur- und Infrastrukturmetall betrachten, hat Washington diese Woche ein deutliches Signal gesendet: Die USA erklären Kupfer und ausgewählte kritische Mineralien offiziell zur strategischen Frage der nationalen Sicherheit. Grundlage ist eine Proklamation gemäß Abschnitt 232 des US-Handelsgesetzes - jenem Instrument, das bereits bei Stahl, Aluminium und zuletzt auch bei High-Tech-Lieferketten zum Einsatz kam.

Für den Markt ist das mehr als nur politische Rhetorik. Abschnitt-232-Untersuchungen sind historisch oft der Auftakt zu tiefgreifenden Maßnahmen: gezielte Förderprogramme, regulatorische Bevorzugung inländischer Projekte, Beschleunigung von Genehmigungen - und im Zweifel auch handelspolitische Eingriffe. Kurz gesagt: Der US-Staat beginnt, seine Rohstoffabhängigkeiten aktiv zu steuern.

Genau hier wird es für Anleger spannend. Denn Unternehmen wie Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) positionieren sich nicht zufällig frühzeitig im Umfeld dieser Debatte. Wer Kupfer künftig nicht nur als zyklischen Rohstoff, sondern als Schlüsselressource für Energie, Verteidigung und Hochtechnologie versteht, erkennt schnell: Die Lieferkette entscheidet - nicht der Spotpreis allein.

Und warum sich der Markt möglicherweise unterschätzt, wie strukturell dieser Engpass tatsächlich ist.

Kupfer ist zu einem grundlegenden Material für die Verteidigungsindustrie der USA geworden - es ist für die nationale Sicherheit, die militärische Bereitschaft, die Elektrifizierung, fortschrittliche Waffensysteme, die KI-Infrastruktur und die langfristige Wirtschaftskraft Amerikas von entscheidender Bedeutung,

sagte David Greenway, Chief Executive Officer von Giant Mining Corp. in einer Pressemitteilung von Freitagabend

Die Kupfer-Silber-Gold-Lagerstätte Majuba Hill ("Majuba Hill") von Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) in Nevada befindet sich in einer der weltweit etabliertesten Bergbauregionen und steht in direktem Einklang mit den in der Proklamation dargelegten Zielen. Nevada verfügt über eine bestehende Bergbauinfrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und regulatorische Rahmenbedingungen, die eine verantwortungsvolle heimische Mineraliengewinnung unterstützen.

Fotoquelle: Unternehmensnnews vom 23.01.2026

Hinzu kommt ein weiterer, oft unterschätzter Faktor: Wir befinden uns längst wieder in einer globalen Rohstoffhausse. Energie, Metalle und kritische Mineralien ziehen nicht mehr isoliert an, sondern synchron - getrieben von Re-Industrialisierung, militärischer Aufrüstung, KI-Infrastruktur und staatlicher Lagerhaltung. In solchen Phasen verschiebt sich die Marktmacht weg vom Spotmarkt, hin zu gesicherten Lieferketten und politisch gewollten Projekten.

Das renommierte Investment- und Researchhaus Bernstein prognostiziert, dass die Kupferknappheit im Jahr 2027 beginnen und sich bis 2050 zunehmend verschärfen wird.

Angebotsschock, sondern eine Lücke, die über 2 Jahrzehnte bestand haben könnte.

Bernstein sieht massives Kupferdefizit ab 2027 auf uns zurollen. Quelle: Bernstein und financial times

Die Nachfrage wird explodieren, aber das Angebot wird begrenzt sein, da die bestehenden Minen erschöpft sind und es sehr schwierig ist, Genehmigungen für neue Minen zu erhalten.

Und damit schließt sich der Kreis zur eigentlichen Kernfrage dieses Beitrags:

Warum Kupfer gerade jetzt knapp wird.

Warum Technologiekonzerne wie NVIDIA nicht nur Chips, sondern massive Mengen an Metallen benötigen.

Und hier kommen nun Junior-Explorer wie Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ins Spiel. Das Unternehmen hat vor wenigen Tagen einen entscheidenden geologischen Durchbruch auf seinem Vorzeigeprojekt Majuba Hill in Nevada vermeldet. Neue Ergebnisse aus der laufenden Brekzien-Studie zeigen, dass hochgradige Kupfer- und Silberzonen systematisch durch sogenannte Turmalin-Brekzien-Pipes kontrolliert werden - eine geologische Struktur, die als klassisches Kennzeichen großer, langlebiger Kupfer-Silber-Systeme gilt.



Genau hier trifft Geologie auf Marktumfeld.



Was sich Ende 2025 bereits abzeichnete, ist in der ersten Januarwoche 2026 Realität geworden: Der Kupferpreis ist förmlich explodiert und hat erstmals die psychologisch wichtige Marke von 13.000 US-Dollar pro Tonne durchbrochen. Nach einem beeindruckenden Jahr 2025, das Kupfer um rund 44% in die Höhe brachte, markierte das Metall diese Woche ein neues Allzeithoch.



Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist das schon die Spitze? Die Daten von Experten und Behörden deuten darauf hin, dass die Gewinne noch lange nicht vorbei sein könnten.



Kupfer vor dem Engpass: Warum der Boom gerade erst beginnen könnte



Die jüngsten Prognosen für Angebot und Nachfrage zeigen ein massives Ungleichgewicht, das den Preis langfristig stützen dürfte:

Der KI-Faktor: Während die Elektromobilität bereits ein bekannter Treiber ist, gilt der KI-Boom nun als der entscheidende Schlüssel für eine voraussichtlich 15 Jahre anhaltende, stark steigende Nachfrage. Rechenzentren für künstliche Intelligenz sind extrem kupferintensiv.

Während die Elektromobilität bereits ein bekannter Treiber ist, gilt der nun als der entscheidende Schlüssel für eine voraussichtlich 15 Jahre anhaltende, stark steigende Nachfrage. Rechenzentren für künstliche Intelligenz sind extrem kupferintensiv. Kritischer Rohstoff: Die Bedeutung ist so groß, dass die Vereinigten Staaten Kupfer im Jahr 2025 offiziell zum kritischen Rohstoff erklärt haben. Carlos Pascual (Senior Vice President bei S&P Global Energy) betont:

"Kupfer ist die verbindende Kraft zwischen Maschinen, digitaler Intelligenz, Mobilität, Infrastruktur sowie Kommunikations- und Sicherheitssystemen.



Laut einer aktuellen S&P Global Analyse steht der Markt vor einer historischen Herausforderung:

Nachfragesprung: Bis 2040 wird ein Anstieg der Nachfrage um 50% auf 42 Millionen Tonnen prognostiziert. Produktions-Peak: Die Autoren erwarten, dass die weltweite Kupferproduktion ohne technologische Wunder bereits im Jahr 2030 ihren Höhepunkt erreichen wird. Massives Defizit: Bis 2040 droht der Welt ein Mangel von rund 10 Millionen Tonnen an Kupfer.

Hinweis: Recycelte Vorräte entsprechen Altmaterial am Ende der Lebensdauer. Geförderte Vorräte umfassen die operative Produktion und die risikobehaftete Produktion aus feststehenden, wahrscheinlichen und möglichen Projekten. Quelle: S&P Global, ©2026 S&P Global

Wer beim aktuellen Kupferpreis bereits von "Übertreibung" spricht, übersieht das Entscheidende: Der strukturelle Nachfrage-Schub hat gerade erst begonnen.

Die beigefügte Grafik macht deutlich, wie breit und gleichzeitig wie unausweichlich der künftige Kupferbedarf verteilt ist - und warum es diesmal kein zyklischer Rohstoff-Hype, sondern ein strategischer Engpass ist.

Energie & Elektrifizierung - das Fundament

Der größte Anteil entfällt weiterhin auf klassische Anwendungen wie Stromnetze, erneuerbare Energien und Elektromobilität. Jede neue Leitung, jedes Umspannwerk, jede Ladesäule bedeutet: mehr Kupfer, nicht weniger. Dieser Bedarf ist politisch gewollt, regulatorisch abgesichert und langfristig geplant - und damit kaum preissensitiv.

KI & Rechenzentren - der neue Turbo

Was viele unterschätzen: Künstliche Intelligenz ist extrem kupferintensiv.

Hyperscale-Rechenzentren benötigen massive Stromzufuhr, Kühlung, Backup-Systeme und Hochleistungsverkabelung. Jeder neue KI-Campus bindet tausende Tonnen Kupfer, bevor auch nur eine einzige Rechenoperation läuft. Mit jedem Ausbau von Cloud- und AI-Infrastruktur steigt der Druck auf das ohnehin knappe Angebot weiter.

Defense & Sicherheit - Nachfrage ohne Rücksicht auf Preise

Besonders brisant ist der wachsende Verteidigungs- und Sicherheitssektor. Moderne Waffensysteme, Kommunikations- und Radartechnik, Drohnen, E-Mobilität im militärischen Bereich sowie kritische Infrastruktur setzen auf hochwertige Kupferlösungen.

Dieser Bedarf ist nicht konjunkturabhängig - er ist strategisch. Staaten kaufen nicht günstiger, sie kaufen sicher. Und sie kaufen jetzt.

1. Umfasst die Kupfernachfrage aus den Bereichen Bauwesen, Kühlung, Haushaltsgeräte, fossile Energieerzeugung, Maschinen und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (ICE). 2. Umfasst die Kupfernachfrage aus den Bereichen saubere Energietechnologien, Übertragung und Verteilung (T&D) sowie Elektrofahrzeuge. Quelle: S&P Global, © 2026 S&P Global

Das Resultat: Alle ziehen am selben Metall

Energie, KI, Elektromobilität, Defense - alle Schlüsselindustrien greifen gleichzeitig nach Kupfer, während neue Minen Jahre brauchen, um in Produktion zu gehen. Genau hier entsteht das Spannungsfeld, das den Markt dauerhaft verändern dürfte.

Für die Bergbauindustrie ist es äußerst schwierig, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, da Unternehmen weltweit mit veralteten Minen, sinkenden Erzgehalten und zunehmend höheren regulatorischen Hürden kämpfen.

Genau in solchen Phasen verschiebt sich der Fokus der Kapitalmärkte: Weg von den etablierten Produzenten - hin zu Projekten, die neues Angebot schaffen können. Denn wenn der Markt erkennt, dass zusätzliche Tonnen fehlen, werden Vorkommen plötzlich strategisch wertvoll.

Für Anleger bedeutet das:

Wenn Kupfer zum Flaschenhals der technologischen Zukunft wird, rücken entwicklungsnahe Projekte in sicheren Jurisdiktionen zwangsläufig in den Fokus. Majuba Hill liegt damit nicht nur geologisch, sondern auch zeitlich exakt richtig.

Wenn Angebot stagniert, gewinnen Explorer: Warum Giant Mining jetzt relevant werden könnte



In einem Marktumfeld, in dem das Angebot stagniert und die Nachfrage durch Megatrends wie KI und Energiewende unaufhaltsam steigt, rücken Unternehmen in den Vordergrund, die neue, strategisch wichtige Vorkommen erschließen.



Wenn sich die Prognosen von S&P Global bewahrheiten, werden Explorer und Minenbetreiber, die derzeit Projekte vorantreiben, zu den großen Gewinnern dieses Superzyklus gehören. Ein Unternehmen, das in diesem Zusammenhang aktuell verstärkt Aufmerksamkeit erregt, ist Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085). Mit ihrem Fokus auf strategische Kupferprojekte (wie Majuba Hill) positionieren sie sich genau dort, wo die Welt in den nächsten Jahren händeringend nach Nachschub suchen wird.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, eines der vielversprechendsten Kupfer-Silber-Gold-Projekte in den USA voranzutreiben. Für Anleger ist das Unternehmen besonders interessant, da es genau dann aktiv wird, wenn der Markt auf ein historisches Angebotsdefizit zusteuert.

Majuba Hill: Möglicherweise ein Projekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Lage ist alles - besonders im Bergbau. Majuba Hill befindet sich in Nevada, einer der weltweit sichersten und führenden Bergbauregionen. Der Clou: Das Projekt ist kein "Greenfield' in der Einöde. Dank bestehender Straßen sowie gesicherter Strom- und Wasserversorgung spart Giant Mining wertvolle Zeit und Kapital. Dieser Infrastruktur-Vorsprung macht Majuba Hill im Vergleich zu abgelegenen Projekten wirtschaftlich deutlich attraktiver.

Quelle Giant Mining

Direkt neben Tesla: Warum der Standort hier zum Wettbewerbsvorteil werden könnte



Es ist kein Zufall, dass Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) genau hier aktiv ist. Das Projektgebiet erstreckt sich über rund 15,1 Quadratmeilen (ca. 39 km²) in einer der wertvollsten Bergbauregionen der Welt. Nordöstlich von Reno, Nevada, liegt das Projekt Majuba Hill nur einen Steinwurf von der Tesla Gigafactory entfernt - dem weltweiten Symbol für die Mobilitätswende und den massiven Kupferbedarf der Zukunft.



Neben der erstklassigen Lage überzeugt das Projekt Majuba Hill vor allem durch seine inneren Werte: Die historischen Daten zeichnen das Bild einer außergewöhnlich hochgradigen Lagerstätte. Besonders hervorzuheben ist hierbei das Bohrloch MHB-30, das beeindruckende 2,6% Kupfer und 30,1 g/t Silber über eine Länge von 74 Fuß (ca. 22,5 Metern) lieferte. Solche Werte sind in der Welt der Kupfer-Porphyr-Systeme eine Seltenheit und unterstreichen das Potenzial für eine hochprofitable Förderung.

Doch Gehalt allein ist nicht alles - entscheidend für Anleger ist, wie effizient sich das Metall aus dem Gestein lösen lässt. Auch hier kann Giant Mining auf ein starkes Fundament bauen: Historische Studien deuten auf hervorragende Gewinnungsraten von bis zu 80% bei Kupfer und 75% bei Silber hin. Ein Laugungstest aus dem Jahr 2013 untermauerte diese Erwartungen sogar noch durch eine Kupfer-Extraktion von über 84,6%.

Um diese vielversprechenden Altdaten auf den neuesten Stand der Technik zu bringen und das volle Multimetall-Potenzial auszuschöpfen, hat das Unternehmen nun ein umfassendes metallurgisches Testprogramm gestartet. Dieses Programm ist der strategische Fahrplan für die kommenden Monate. Im Fokus steht dabei die genaue Bewertung der verschiedenen Mineralisierungszonen - von Oxid- über Misch- bis hin zu Sulfid-Erzen.

Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) lässt dabei nichts dem Zufall überlassen: Das Team evaluiert verschiedene Verarbeitungsoptionen wie Haufenlaugung, Flotation oder Behälterlaugung, um den effizientesten Weg zur Gewinnung von Kupfer, Silber und Gold zu finden. Besonders spannend für die Wertschöpfung ist die Planung spezialisierter Kreisläufe für die Edelmetalle Silber und Gold, die als wertvolle Beiprodukte die Wirtschaftlichkeit des Projekts massiv steigern könnten. Ziel dieses Programms ist es, eine solide Datenbasis für zukünftige wirtschaftliche Studien zu schaffen und das Projekt damit endgültig "bankfähig" zu machen. Damit sichert Giant Mining nicht nur die technische Machbarkeit ab, sondern legt das Fundament für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung in diesem boomenden Marktumfeld.

Für US-Industriekonzerne wird Kupfer damit nicht nur zur Kostenfrage, sondern auch zur Frage der Versorgungssicherheit. Projekte in politisch stabilen Regionen mit bestehender Infrastruktur gewinnen dadurch eine neue, strategische Qualität.

Der Wachstums-Hebel: Neue Daten erweitern das System deutlich



Im November 2025 lieferte Giant Mining Daten, die unter Geologen und Investoren gleichermaßen Aufsehen erregten. Es war das Signal, auf das der Markt gewartet hatte: Der mineralisierte "Footprint" (die Ausdehnung der Lagerstätte) wächst massiv.



1.000 Fuß mehr Potenzial: Die Lagerstätte wächst über ihre Grenzen hinaus



Die Ergebnisse der Bodenprobenahmen (Soil Sampling) in der sogenannten "Ball Park Breccia"-Zone haben gezeigt, dass die Kupfer- und Silbermineralisierung nicht an den bisher bekannten Grenzen endet.

Osterweiterung: Die neuen Daten belegen eine potenzielle Erweiterung der Mineralisierung um bis zu 1.000 Fuß (ca. 305 Meter) in Richtung Osten.

Die neuen Daten belegen eine potenzielle Erweiterung der Mineralisierung um bis zu in Richtung Osten. Anomale Werte: Von 96 neuen Bodenproben zeigten 21 Proben Kupferwerte von über 100 ppm (Spitze bis 397 ppm) und 24 Proben signifikante Silberwerte (Spitze bis 9,5 ppm).

Warum das wichtig ist: In der Welt der Rohstoffe gilt: Size matters. Ein wachsender Footprint ist oft der Vorbote einer deutlich größeren Ressourcenschätzung. Für Anleger bedeutet das: Der Substanzwert des Projekts steigt mit jeder Probe, die den mineralisierten Bereich vergrößert.



Quelle: Pressemitteilung 19.11.2025

Diese Ergebnisse definieren ein neues geochemisches Cluster, das exakt entlang der strukturellen Hauptkorridore verläuft und auf ein zusammenhängendes, großflächiges System hindeutet.

Diese räumliche Expansion trifft auf eine bereits beeindruckende historische Datenlage. Frühere Bohrungen, wie im Loch MHB-30, lieferten hochgradige Abschnitte mit 2,6% Kupfer und 30,1 g/t Silber über 74 Fuß. Dass dieses Potenzial auch wirtschaftlich gewinnbar ist, untermauern historische Studien, die Extraktionsraten von bis zu 84,6% für Kupfer belegen. Um diese Werte zu validieren und das Projekt für eine zukünftige Produktion "bankfähig" zu machen, hat Giant Mining ein umfassendes metallurgisches Testprogramm gestartet. Das Ziel ist klar definiert: die Optimierung der Gewinnungsprozesse für Kupfer, Silber und Gold sowie die Evaluierung modernster Verarbeitungsverfahren wie der Haufenlaugung oder der Flotation.

KI entdeckt den zweiten Werttreiber: Silber wird neu bewertet



Parallel zur physischen Expansion im Feld hat Giant Mining im November die Zusammenarbeit mit den Experten von RESPEC und ExploreTech (KI) vertieft.

Silber-Upgrade: Erstmals werden alle historischen und aktuellen Silber-Assays systematisch in das 3D-Modell integriert. Was früher als "Beiprodukt" galt, wird nun als zentraler Werttreiber modelliert.

Erstmals werden alle historischen und aktuellen Silber-Assays systematisch in das 3D-Modell integriert. Was früher als "Beiprodukt" galt, wird nun als zentraler Werttreiber modelliert. Präzisions-Bohrplanung: Durch die KI-gestützte Auswertung der Geophysik und der neuen Bodenproben können die nächsten Bohrziele mit chirurgischer Präzision festgelegt werden.

Dass Silber hier weit mehr als nur ein "Beifang" ist, belegen die jüngsten Analyseergebnisse, die im Kupfer-Junior-Segment ihresgleichen suchen. Das Silber tritt nicht nur in Spureneinheiten auf, sondern auch hochgradig und über beeindruckende Mächtigkeiten. So lieferte ein Abschnitt beispielsweise 30,1 g/t Silber über 74,0 Fuß innerhalb einer noch gewaltigeren Zone von 218,0 Fuß mit 73,4 g/t Silber und 1,35% Kupfer. Solche Resultate sind für ein Explorationsunternehmen extrem wertvoll, da sie die wirtschaftliche Attraktivität des Projekts massiv steigern.

US-Kupferkrise spitzt sich zu: Warum heimische Projekte plötzlich systemrelevant sind

Während die USA ihre nationale Kupferstrategie massiv forcieren, verschärft sich die Versorgungslage auf dem nordamerikanischen Markt zusehends. Ein aktueller Bericht von The Globe and Mail verdeutlicht die Brisanz: Der Branchenriese Glencore erwägt die Schließung seiner Horne-Schmelze in Québec - der bedeutendsten Kupferproduktion Kanadas. Hintergrund sind horrende Umweltauflagen und notwendige Investitionen in Höhe von über 200 Millionen US-Dollar. Sollte diese Anlage, die jährlich rund 300.000 Tonnen Kupfermetall verarbeitet, tatsächlich vom Netz gehen, würde dies die Abhängigkeit der USA von instabilen Übersee-Importen drastisch erhöhen und den ohnehin angespannten Markt zusätzlich unter Druck setzen.

Diese drohende Verknappung ist ein wesentlicher Treiber der aktuellen Preisdynamik, die Kupfer im Januar 2026 erstmals über die Marke von 13.000 US-Dollar pro Tonne katapultiert hat. In einer Phase, in der Produktionskapazitäten bei den Etablierten wegbrechen, gewinnen fortgeschrittene Projekte in politisch sicheren Häfen wie Nevada massiv an Bedeutung. Hier positioniert sich Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) als potenzieller Schlüsselakteur einer neuen, unabhängigen US-Kupferära.

Dabei wandelt sich die Wahrnehmung von Majuba Hill grundlegend: War das Projekt bisher primär als Kupfervorkommen bekannt, belegen aktuelle Daten vom November 2025 ein weitaus größeres Kupfer-Silber-Gold-System. Die Integration hochgradiger Silbergehalte in das geologische Modell durch die Experten von RESPEC zeigt, dass Silber hier zum eigenständigen Werttreiber wird. Mit Ergebnissen wie 1,35% Kupfer und 73,4 g/t Silber über 218 Fuß liefert Majuba Hill Gehalte, die im Junior-Sektor eine absolute Seltenheit darstellen. Gleichzeitig wächst der mineralisierte Fußabdruck des Projekts weiter.

Die aktuellen Ergebnisse der Brekzien-Studie liefern nun erstmals die strukturelle Grundlage dafür, Silber nicht mehr nur als Beiprodukt, sondern als integralen Bestandteil eines großskaligen Systems zu bewerten.



Mit KI ins Herz der Lagerstätte: Hightech-Exploration könnte Majuba Hill auf ein neues Level heben



Um das volle Ausmaß von Majuba Hill zu entschlüsseln, setzt Giant Mining auf modernste geologische Analysen. Im Zentrum steht dabei die neue Brekzienstudie, die darauf abzielt, die Kupfer- und Silberpotenziale in der Tiefe gezielt zu erschließen. Brekzien - komplexe Gesteinsmischungen, die durch vulkanische Prozesse entstanden sind - gelten in Porphyr-Systemen als die entscheidenden "Autobahnen" für die Metallisierung. Dass diese Strukturen am Majuba Hill hochgradig "heiß" sind, haben Bohrungen wie MHB-30 bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, indem sie Zonen mit bis zu 2,6% Kupfer über 22,6 Meter sowie starke Silberwerte durchteuften.

Die methodische Tiefe dieser Studie setzt neue Maßstäbe in der Junior-Exploration. Giant Mining nutzt einen riesigen Datensee aus über 100 historischen Bohrungen und kombiniert ihn mit den frischen Erkenntnissen der Phase-1-Kampagne 2025. Daraus entsteht ein hochkomplexes integriertes 3D-Modell, das Lithologie, Gesteinsveränderungen (Alteration) und Geophysik vereint. Der Clou: Mithilfe von KI- und Machine-Learning-Modellen werden Muster erkannt, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Dies ermöglicht es, Hochwahrscheinlichkeitszonen in der Tiefe präzise zu identifizieren und gleichzeitig Unsicherheiten hinsichtlich des Gehalts und der Mächtigkeit zu minimieren.

Quelle: Unternehmensmeldung

Die aktuelle Brekzienstudie ist weit mehr als eine rein wissenschaftliche Analyse - sie ist der entscheidende operative Hebel, um die anstehende Bohrphase 2 mit maximaler Präzision "scharf zu stellen". Das Ziel ist klar definiert: Die bisherigen hochgradigen Einzeltreffer sollen räumlich miteinander verbunden werden, um die Kontinuität der Lagerstätte nachzuweisen.



Durch die Bestätigung der tief liegenden Kerne schafft Giant Mining die Voraussetzung, um Majuba Hill ressourcentechnisch auf das nächste Level zu heben. Damit transformiert das Unternehmen punktuelle Erfolge in ein großflächiges, belastbares Modell, das die Grundlage für eine künftige offizielle Ressourcenschätzung bildet. Für Investoren markiert dieser Schritt den Übergang von der reinen Entdeckung hin zur systematischen Wertsteigerung eines strategischen Kupfer-Silber-Assets.



Für Anleger bedeutet dieser technologische Aufwand vor allem eines: Kapitaleffizienz. Durch die Studie werden priorisierte Bohrziele mit optimierten Pfaden definiert, sodass jeder investierte Dollar mit maximaler Trefferchance eingesetzt wird. Die Studie dient als taktischer Fahrplan für die anstehende Phase 2, die durch gezielte "Step-out"-Bohrungen und Tests in die Tiefe (Down-Dip) den hochgradigen Kern der Lagerstätte festnageln soll. Damit bereitet Giant Mining den Boden für eine konsistente Ressourcendefinition und transformiert Majuba Hill von einem vielverspinceinn Projektmodelliertesäzise modellierten Rohstoffvorkommen von strategischem Rang.



Kupfer wird geopolitisch: Warum Giant Mining Teil der US-Rohstoffstrategie werden könnte



Die geopolitische Großwetterlage hat sich massiv zugunsten von Giant Mining verschoben. In einer Zeit, in der die US-Regierung mit drastischen Maßnahmen wie 50%-Zöllen auf Kupferimporte experimentiert, um die heimische Industrie zu schützen, gewinnen Projekte wie Majuba Hill eine völlig neue strategische Dimension. Auch wenn die politischen Maßnahmen im Detail oft moderater ausfallen als erwartet, ist die Richtung klar: Die Priorisierung heimischer Rohstoffe ist keine Option mehr, sondern eine nationale Notwendigkeit.



Giant Mining positioniert sich hierbei offensiv als aktiver Partner der "America First"-Rohstoffstrategie. Während weltweit über grüne Technologien, moderne Stromnetze und den KI-Boom diskutiert wird, bleibt eine fundamentale Wahrheit oft unerwähnt: Ohne Kupfer gibt es keinen Fortschritt. Das rote Metall ist das unverzichtbare Rückgrat jeder Digitalisierung und Energiewende. Doch während viele den Blick in die Ferne schweifen lassen, liegt die Lösung möglicherweise direkt vor der Haustür - im rohstoffreichen Nevada.



Hier vereint das Projekt Majuba Hill eindrucksvoll Bergbaugeschichte mit modernster High-Tech-Exploration. Mit einer gesicherten Finanzierung für die anstehende Phase 2, einer bereits vorhandenen Infrastruktur und einem hochkarätigen Expertenteam um den erfahrenen Geologen Buster Hunsaker ist Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) für diesen Moment perfekt aufgestellt.



Das Unternehmen steht damit am Beginn einer neuen Ära amerikanischer Rohstoffsicherung. Es ist die seltene Gelegenheit, bei der moderne Technik auf bewährte geologische Strukturen trifft - und das zum exakt richtigen Zeitpunkt. Für amerikanische Produzenten mit enormem Kupferbedarf könnte das bislang kaum beachtete Junior-Unternehmen bald zur verlässlichen, heimischen Quelle werden, die das Land für seine technologische Unabhängigkeit so dringend benötigt. Wer heute auf Giant Mining blickt, sieht nicht nur eine Mine, sondern einen potenziellen Schlüsselbaustein für die industrielle Zukunft der USA.



Der Nvidia-Moment der Rohstoffe: Warum Kupfer vor einem historischen Re-Rating steht



Hätten Sie 1995 in Amazon, 2003 in Apple oder 2020 in Nvidia investiert - würden Sie es heute bereuen? Wohl kaum. Diese Unternehmen haben erkannt, worauf die Zukunft baut. Heute steht der Rohstoffsektor an einem exakt identischen Wendepunkt. Während die Welt über Software und KI spricht, vergessen viele, dass diese Visionen ohne Kupfer physisch unmöglich sind.



Giant Mining (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) vereint alle Parameter, um zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein - mitten im Auge des neuen Kupfer-Superzyklus:

Hochgradige Funde: Majuba Hill liefert Kupfer- und Silbergehalte, die weit über dem Branchendurchschnitt liegen.

Majuba Hill liefert Kupfer- und Silbergehalte, die weit über dem Branchendurchschnitt liegen. Strategische Lage: Im Herzen von Nevada, direkt im Einzugsgebiet der Tesla Gigafactory , besetzt das Unternehmen eine Schlüsselposition der US-Energiewende.

Im Herzen von Nevada, direkt im Einzugsgebiet der , besetzt das Unternehmen eine Schlüsselposition der US-Energiewende. Wirtschaftlicher Vorsprung: 100% Eigentum und eine bereits bestehende Infrastruktur (Straßen, Strom, Wasser) minimieren die Erschließungskosten drastisch.

100% Eigentum und eine bereits bestehende Infrastruktur (Straßen, Strom, Wasser) minimieren die Erschließungskosten drastisch. Innovation: Die Kombination aus KI-gesteuerter Bohrplanung und sichtbarer Mineralisierung schafft eine Präzision, die Kapital effizient in Entdeckungen verwandelt.

Die Kombination aus KI-gesteuerter Bohrplanung und sichtbarer Mineralisierung schafft eine Präzision, die Kapital effizient in Entdeckungen verwandelt. Frisches Kapital: Eine neue Finanzierung über 3 Mio. CAD sichert das aggressive Wachstum und die anstehenden Bohrprogramme ab.



Fazit: Starke Substanz trifft auf ein unheimliches Momentum

Giant Mining ist keine kurzfristige Spekulation auf einen flüchtigen Hype. Es ist eine Wette auf den Rohstoffmotor der nächsten Wirtschaftsära. Wer heute investiert, setzt auf ein Unternehmen mit Substanz, das in einem Markt agiert, der gerade erst beginnt, seine volle Kraft zu entfalten.

Während viele Marktteilnehmer noch über kurzfristige Preisbewegungen diskutieren, werden im Hintergrund die Weichen für die nächste Rohstoffära gestellt. Kupfer steht dabei im Zentrum - und Projekte wie Majuba Hill könnten davon überproportional profitieren.



Während sich viele Marktteilnehmer noch in der Beobachterrolle befinden, positionieren sich smarte Anleger dort, wo Technologie, Energieautarkie und Rohstoffknappheit aufeinandertreffen. Giant Mining ist mehr als ein reiner Explorationswert - es ist ein Investment in die strategische Energiezukunft Amerikas.



Tipp für smarte Anleger: Diversifikation bleibt das Fundament jedes Erfolgs. Doch wer den aktuellen Kupfer-Superzyklus versteht, sollte prüfen, ob ein US-Kupfer-Wert wie Giant Mining als spekulative Beimischung einen Platz im Depot verdient.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion



Hinweis: Für ein fundiertes Bild empfehlen wir den Besuch der offiziellen Webseite von Giant Mining sowie die Prüfung der hinterlegten Dokumente auf sedarplus.ca

