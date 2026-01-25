Beeindruckende Kursentwicklung und neue RekordeDas australische Bergbauunternehmen Perseus Mining setzt seine beeindruckende Kursentwicklung kontinuierlich fort. Bemerkenswert ist, dass nahezu jede Woche ein neues Allzeithoch erreicht wird. Besonders am vergangenen Freitag konnte am Handelsplatz Tradegate erneut ein Rekordhoch mit einem Kurs von 3,749 Euro verzeichnet werden.Übertreffen des Kursziels und GewinnmöglichkeitenMit dem erzielten Kurs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.