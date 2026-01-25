Gestern fragte mich wieder so ein Hamsterrad-Läufer per Facebook Messenger: "Wofür machst du das eigentlich alles?" Manche rümpfe die Nase, wenn ich Essen einpacke für die Reise. Wenn ich Lebensmittel kaufe, die kurz vorm Mindesthaltbarkeitsdatum sind und mit 50 % Rabatt verkauft werden. Ich gehe zur Bushaltestelle, weil ich kein Auto habe. Mein Depotwert ist siebenstellig. Manch einer empfindet das als Systemfehler: Wer Millionär ist, muss doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer