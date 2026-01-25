In diesem Artikel werden spannende Tipps aus meiner Watchlist präsentiert - fundiert, mitreißend und voller Spannung. Stellen Sie sich vor: Ein Rohstoffunternehmen, dessen Chartbild auf den Durchbruch zum Höhenflug hindeutet! Eine Aktie, die nach einer steilen Rallye jetzt kurz vor dem nächsten Ausbruch steht - aber nicht ohne Risiko ist. Ein weiterer Titel, der von Analysten gefeiert wird und satte 24 Prozent Kurspotenzial verspricht. Und schließlich ...

