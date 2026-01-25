Geht es noch turbulenter? Nach einer überaus anspruchsvollen Handelswoche, in der die Trump-Grönland-Thematik das Handelsgehen maßgeblich beeinflusste, dürfte sich der Dax nach einer ruhigen Handelswoche "sehnen". Doch mit der Hoffnung ist das bekanntlich so eine Sache. In den nächsten Tagen stehen zahlreiche eminent wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die die Karten an den Aktienmärkten neu mischen könnten. So wird es aus deutscher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de