Monheim - Frustrierende Preisrückgänge in 2022 und 2023. Zähe Seitwärtsbewegung in 2024. Bei den Immobilienpreisen kehrte während der jüngeren Vergangenheit regelmäßige Ernüchterung ein. Doch seit 2025 hellt sich der Betongoldhimmel mehr und mehr auf. Für Kapitalanleger, die ihre Altersvorsorge mit Immobilien gestalten, brechen bessere Zeiten an. So meldete der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) im November letzten Jahres: Ein Wohnimmobilien-Preisplus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
