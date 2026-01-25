Über neun Millionen verkaufte Exemplare machten den Renault 5 zur Ikone. Mit dem Renault 5 E-Tech Electric übertragen die Franzosen dieses Erbe ins Elektrozeitalter. Der elektrische Kleinwagen soll neben Retro-Charme und Fahrspaß auch ein Stück Alltagstauglichkeit bieten. Ob dieses Konzept aufgeht, zeigt unser Fahrbericht. Nach fast drei Jahrzehnten Abwesenheit bereitete Renault Anfang 2021 mit der Strategie "Renaulution" das Comeback des R5 vor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net