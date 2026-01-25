Zürich - WEF-Co-Präsident André Hoffmann will den Gründer Klaus Schwab in Davos wieder dabei haben - und zwar im nächsten Jahr. Nicht als Veranstalter, sondern als Besucher. «Der Nachfolgeprozess soll natürlich nicht rückgängig gemacht werden», sagte Hoffmann im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Es könne sein, dass Schwab nicht interessiert sei an so einer Rolle. «Aber er wäre jemand mit sehr viel Bedeutung, weil er die Historie des WEF massgeblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab