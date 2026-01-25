Fortinet gehört zu den weltweit führenden Anbietern für Cybersecurity-Lösungen und hat in den letzten Jahren nicht nur in der IT-Welt, sondern auch an der Börse für Furore gesorgt. Nach einem rasanten Aufstieg der Aktie und einem anschließenden Kursrückgang stellt sich nun die spannende Frage: Ist die Korrektur beendet und steht ein erneuter Sprung über die magische 100-Dollar-Marke bevor? Der folgende Artikel beleuchtet die Entwicklung des Unternehmens ...

