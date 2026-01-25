Nach Wochen der Rekorde erlebte der Schweizer Leitindex SMI in der vierten Kalenderwoche eine echte Bewährungsprobe. Während Anleger zunächst noch auf eine Fortsetzung der Rally hofften, sorgten kräftige Kursverluste für Ernüchterung am Schweizer Aktienmarkt. Wer zu den Gewinnern gehörte, wer kräftig Federn lassen musste und warum eine wichtige Chartmarke jetzt zur Schicksalsfrage für den SMI wird, verrät unser aktueller Wochenüberblick.Der Schweizer ...

