Während die globale Raumfahrtbranche von Innovationen und ehrgeizigen Projekten elektrisiert wird, setzt die deutsche OHB SE neue Maßstäbe: Mit rasantem Wachstum, beeindruckenden Kursgewinnen und einer stabilen Aktionärsstruktur sorgt das Unternehmen für Furore an der Börse. Erfahren Sie, warum die OHB-Aktie gerade in aller Munde ist - und ob dem bisherigen Rekordhoch schon bald neue Höhen folgen!Die OHB SE ist ein führender deutscher Raumfahrt- ...

