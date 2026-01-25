Wenn die großen internationalen Player und die führenden deutschen Unternehmen ihre Quartalszahlen präsentieren, steigt die Spannung bei Anlegern und Tradern spürbar. Werden die Gewinnerwartungen übertroffen oder drohen böse Überraschungen, die für heftige Kursbewegungen sorgen? In dieser Woche stehen wichtige Zahlen von Schwergewichten wie Microsoft, Apple, Tesla und SAP auf dem Plan. Die kommenden Tage versprechen nicht nur Nervenkitzel, sondern ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.