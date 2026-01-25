Freiburg - In der Sonntagabendpartie des 19. Bundesliga-Spieltags hat der SC Freiburg gegen den 1. FC Köln mit 2:1 gewonnen.



Die Gäste aus Köln gingen früh in Führung, als Freiburgs Max Rosenfelder eine Hereingabe unglücklich ins eigene Tor lenkte (10. Minute). Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Freiburg glich nur eine Minute später durch Derry Scherhant aus und übernahm in der Folge zunehmend die Spielkontrolle. Kurz vor der Pause drehte Freiburg die Partie endgültig und ging mit einer knappen Führung in die Halbzeit - Igor Matanovic traf in der 44. Minute.



Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Köln zunächst aktiver und kam zu mehreren Abschlüssen, verpasste es aber, klare Chancen konsequent zu nutzen. Freiburg agierte insgesamt geduldig, blieb defensiv stabil und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. Die große Gelegenheit zur Vorentscheidung bot sich den Breisgauern Mitte der zweiten Halbzeit, doch der fällige Handelfmeter wurde durch Igor Matanovic schwach ausgeführt und vom Kölner Torhüter Marvin Schwäbe pariert (66. Minute).



In der Schlussphase wechselten beide Trainer offensiv, Köln erhöhte den Druck, kam aber trotz einzelner Halbchancen nicht mehr entscheidend durch. Freiburg verteidigte die Führung souverän, ließ kaum zwingende Möglichkeiten zu und brachte den knappen Vorsprung letztlich verdient über die Zeit.



In der Tabelle rückt Freiburg hoch auf Rang sieben, Köln bleibt auf Platz zehn.





