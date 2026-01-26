Während sich die Börse um KI-Chips, Edelmetalle und Lithium dreht, formiert sich im Untergrund der globalen Industrie eine weitere Krise. Die Versorgung mit Antimon, einem für Flammschutz, der Verteidigungsindustrie und Halbleiter unverzichtbaren Metall, hängt am seidenen Faden chinesischer Exportpolitik. Dadurch rücken Projekte in stabilen Regionen in den Fokus. Mitten in dieser strategischen Neuausrichtung liefert Antimony Resources aus Kanada bemerkenswerte Bohrresultate. Die Frage ist nicht mehr, ob der Westen alternative Quellen braucht, sondern wie schnell spezielle Projekte wie Antimony Resources sie liefern können.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de