DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

VOLKSWAGEN - Volkswagens Konzernchef Oliver Blume fordert nach der Rede von US-Präsident Donald Trump eine selbstbewusste Linie Europas. Die EU habe auf die Zoll-Drohungen "richtig" reagiert, sagt er dem Handelsblatt: "Europa hat viele Stärken und kann mit Selbstvertrauen agieren. Deshalb sind klare Positionen wichtig." Neue US-Investitionen knüpft Blume an Entlastung: "Bei einer unveränderten Belastung durch die Zölle ist eine große zusätzliche Investition nicht finanzierbar." Das gelte auch für ein mögliches Audi-Werk in den USA, für das im Konzern seit Monaten konkrete Pläne diskutiert werden. (Handelsblatt)

USA RARE EARTHS - Die Trump-Regierung will 1,6 Milliarden US-Dollar in ein amerikanisches Unternehmen für Seltene Erden investieren. Dies ist die größte Investition Washingtons in diesem Sektor und der jüngste Vorstoß der Regierung in die Privatwirtschaft, um die Versorgung mit wichtigen Mineralien zu sichern. Die US-Regierung werde einen Anteil von 10 Prozent an USA Rare Earth erhalten, einem börsennotierten Bergbauunternehmen mit Sitz in Oklahoma, das bedeutende US-Vorkommen an schweren Seltenen Erden kontrolliert, wie die Financial Times berichtet. Die Investition der Regierung und ein separater privater Finanzierungsvertrag über 1 Milliarde US-Dollar sollen laut mit der Situation vertrauten Personen am Montag bekanntgegeben werden.

January 26, 2026

