Warum ein australischer Milliardär massiv in Seltene Erden investiert

Anzeige / Werbung

Gina Rineharts zunehmendes Engagement in kritischen Mineralien zeigt, wie Geopolitik, Lieferketten und ein wenig bekanntes Projekt in Brasilien das Investitionsargument für Seltene Erden neu geprägt haben.

Ein durch Geopolitik neu ausgerichtetes Portfolio

Als Gina Rinehart Ende 2025 eine weitere Investition im Bereich Seltener Erden tätigte, war der Scheck gemessen an ihren Maßstäben eher klein. Das Signal hingegen war deutlich. Australiens reichste Person hat im vergangenen Jahr still und leise ihr Engagement in einem Sektor ausgeweitet, der sich von einer zyklischen Nische des Bergbaus ins Zentrum des globalen strategischen Wettbewerbs verschoben hat.

Über Hancock Prospecting hält Rinehart inzwischen bedeutende Positionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Seltener Erden. Ihre Beteiligungen an Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6), Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) und dem in den USA ansässigen Unternehmen MP Materials (ISIN: US5533681012) haben stark an Wert gewonnen, da Regierungen weltweit versuchen, sich nicht-chinesische Lieferquellen zu sichern. Zusammengenommen - einschließlich kleinerer Engagements - haben diese Beteiligungen den Wert ihres Portfolios im Bereich Seltener Erden auf über 3,5 Milliarden US-Dollar steigen lassen.

Das Timing war bewusst gewählt. Mit der Verschärfung der Spannungen zwischen Washington und Peking sind Seltene Erden ebenso sehr zu einem politischen Instrument wie zu einem Rohstoff geworden. Chinas verschärfte Exportkontrollen und die Bereitschaft der USA, durch Mindestpreise und strategische Investitionen direkt einzugreifen, haben die Bewertung zukünftiger Angebotsentwicklungen grundlegend verändert.

Seltene Erden: von der Nische zur Notwendigkeit

Seltene Erden stehen an der Schnittstelle von Verteidigung, Energiewende und Industriepolitik. Sie sind unverzichtbar für Hochleistungsmagnete, die in Elektrofahrzeugen, Windturbinen und moderner Waffentechnologie eingesetzt werden. Chinas Dominanz - sowohl bei der Verarbeitung als auch bei einem Großteil der Förderung - hat westliche Staaten verwundbar gemacht.

Diese Verwundbarkeit ist im vergangenen Jahr deutlicher zutage getreten. Drohungen höherer US-Zölle, konterkariert durch Pekings Exportbeschränkungen entlang der gesamten Lieferkette, haben die Bemühungen um alternative Bezugsquellen beschleunigt. Australien, die USA und Kanada haben ihre Unterstützung für heimische und verbündete Produzenten deutlich ausgeweitet.

Die Märkte reagierten schnell. Lynas, der weltweit größte Produzent außerhalb Chinas, erreichte Mehrjahreshöchststände. MP Materials erhielt in den USA beispiellose staatliche Unterstützung. Für langfristig orientiertes Kapital sind Seltene Erden nicht länger ein spekulatives Thema, sondern Teil der nationalen Infrastrukturplanung.

St George Mining rückt in den Fokus

Vor diesem Hintergrund sticht Rineharts Investment in St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hervor. Im Gegensatz zu ihren größeren, etablierten Beteiligungen befindet sich St George noch in der Entwicklungsphase. Der Reiz liegt im Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais - einer Hartgesteins-Karbonatitlagerstätte mit Vorkommen sowohl an Seltenen Erden als auch an Niob.

Die Karbonatit-Geologie ist von zentraler Bedeutung. Sie bildet die Grundlage für die wenigen großskaligen Produzenten außerhalb Chinas, darunter Lynas' Mine Mt Weld in Westaustralien und die Mountain-Pass-Mine von MP Materials in Kalifornien. Die Ähnlichkeit von Araxá mit diesen Lagerstätten stellt es in eine exklusive Reihe und bietet Investoren einen klareren Entwicklungsmaßstab.

Auch der Standort ist ein Pluspunkt. Araxá liegt in unmittelbarer Nähe zum weltweit führenden Niob-Produzenten und profitiert von bestehender Infrastruktur, technischer Expertise und Logistik. Diese Nähe reduziert das Umsetzungsrisiko - ein entscheidender Faktor in einer Zeit, in der Kapitaldisziplin und eine schnelle Produktionsaufnahme entscheidend sind.

Strategische Mineralien, strategische Unterstützung

Die in Araxá enthaltenen Mineralien decken sich eng mit den politischen Prioritäten westlicher Staaten. Mehrere der Seltenen Erden sowie Niob gelten beim US-Innenministerium als kritisch. Dieser Status kann den Zugang zu Finanzierungen, Abnahmevereinbarungen und die Aufnahme in strategische Reserven erleichtern.

St George nutzte diese Übereinstimmung Ende 2025 und sammelte nach starker institutioneller Nachfrage 72,5 Millionen US-Dollar ein. Hancock Prospecting trat als Ankerinvestor auf und erhöhte Rineharts Beteiligung auf über sechs Prozent. Die Platzierung wurde gegenüber dem ursprünglichen Zielvolumen ausgeweitet - ein Zeichen für das breite Interesse an Projekten mit Bedeutung für die Versorgungssicherheit.

Für Rinehart ergänzt St George ihre bestehenden Engagements. Während Lynas und MP Materials für Größe und kurzfristige Produktion stehen, bietet Araxá Optionalität - den Zugang zu einer potenziell neuen Lieferquelle zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen bereit sind, glaubwürdige Alternativen zu unterstützen.

Rückenwind durch Analysten

Auch aus der Analystengemeinde kam Unterstützung. Macquarie Equity Research nahm die Berichterstattung über St George mit einer positiven Einschätzung auf und hob die doppelte Exponierung gegenüber Niob und Seltenen Erden hervor. Der Broker verwies auf Gehalte und Lagerstättengeometrie, die mit führenden globalen Assets vergleichbar seien, auf oberflächennahe Mineralisierung, die für Tagebau geeignet ist, sowie auf eine starke regionale Infrastruktur.

Zudem betonte Macquarie die Kapitaleffizienz und die Wirtschaftlichkeit der Entwicklung und argumentierte, dass Araxá von dem vorhandenen Branchen-Know-how in Minas Gerais profitieren könne. In einem Sektor, in dem Genehmigungsverzögerungen und komplexe Aufbereitung viele Projekte scheitern lassen, haben diese Faktoren besonderes Gewicht.

Von Positionierung zu Umsetzung

Die nächste Phase wird zeigen, ob sich strategische Positionierung in konkrete Fortschritte übersetzen lässt. Für St George liegt der Fokus im Jahr 2026 auf der Erweiterung der Ressourcen, der Weiterentwicklung technischer Studien und dem Übergang zu wirtschaftlichen Bewertungen. Jeder Meilenstein zählt in einem Markt, der zunehmend ungeduldig auf greifbare neue Lieferquellen wartet.

Für Rinehart scheint die Rechnung weiter gefasst zu sein. Seltene Erden haben sich von einem volatilen Rohstoffgeschäft zu einer strategischen Anlageklasse entwickelt, die eng mit Energiewende und nationaler Sicherheit verknüpft ist. Ihr wachsendes Engagement deutet darauf hin, dass politische Unterstützung - nicht nur Preiszyklen - die Ergebnisse prägen wird.

Vor diesem Hintergrund wirkt die Entscheidung, St George Mining zu unterstützen, weniger wie eine spekulative Wette als vielmehr wie eine Option darauf, wie schnell der Westen belastbare Lieferketten aufbauen kann. Der geopolitische Wettbewerb hat die Bewertungen bereits in die Höhe getrieben. Die nächste Bewährungsprobe wird sein, ob Projekte wie Araxá strategische Absichten tatsächlich in Produktion umsetzen können.

Quellen:

https://www.afr.com/companies/mining/gina-rinehart-backs-asx-listed-brazil-rare-earths-hopeful-20251013-p5n211

https://stgm.com.au/pdf/bc273a59-0cff-4bed-9419-b07226c7e64a/Macquarie-Equity-Research.pdf?Platform=ListPage

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Warum ein australischer Milliardär massiv in Seltene Erden investiertappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000LYC6,AU000000ARU5,AU000000SGQ8,US5533681012