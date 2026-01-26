Anzeige
J.P. Morgan Healthcare Conference: Impulse für eine Neubewertung des Sektors verdichten sich

J.P. Morgan Healthcare Conference: Impulse für eine Neubewertung des Sektors verdichten sich 
Marktkommentar, 26. Januar 2026      
 
J.P. Morgan Healthcare Conference: Impulse für eine Neubewertung des Sektors verdichten sich 
 
Kommentar von Marcel Fritsch, Leiter Healthcare Fonds & Mandate, Bellevue Asset Management 
 
Der globale Gesundheitssektor rückt für Anleger wieder stärker in den strategischen Fokus. Die J.P. Morgan Healthcare 
Conference 2026 in San Francisco, die wichtigste Investorenkonferenz für Anleger im Gesundheitsbereich zu Jahresbeginn, 
vermittelte ein Bild zunehmender Stabilisierung und klarerer Differenzierung. Nach einer Phase politischer Unsicherheit 
und volatiler Bewertungen verlagert sich die Aufmerksamkeit der Investoren wieder auf fundamentale Faktoren. Operative 
Umsetzung, Innovationskraft und disziplinierte Kapitalallokation gewinnen an Bedeutung. Für langfristig orientierte 
Anleger entsteht damit ein Umfeld, in dem der Gesundheitssektor nicht nur defensive Qualitäten bietet, sondern auch 
gezielte Wachstumschancen eröffnet. Diese Entwicklung bildet die Grundlage für eine Neubewertung des Sektors aus 
strategischer Sicht. 
 
Mehr Planbarkeit, weniger Preisdruck 
 
Ein zentrales Signal der Konferenz war die deutliche Entspannung beim Thema Preisregulierung, insbesondere in den USA. 
Führende Pharmaunternehmen berichteten, dass die jüngsten Vereinbarungen mit der US-Regierung als begrenzt und gut 
beherrschbar eingeschätzt werden. Dies schafft für die kommenden Jahre eine höhere Planbarkeit und reduziert ein 
zentrales Makrorisiko. Auch in Europa zeichnen sich Veränderungen ab. Der politische Druck wächst, medizinische 
Innovationen angemessen zu vergüten, insbesondere bei Neueinführungen. In der Folge gewinnen Unternehmen an 
Verhandlungsmacht, und Markteinführungsstrategien werden aktiver gesteuert. Preisfragen verlieren damit ihren 
dominanten Einfluss auf die Bewertung, während Innovation und kommerzielle Umsetzung stärker in den Vordergrund rücken. 
 
Biotech: Operative Fortschritte stützen das Sentiment 
 
Im Biotech- und Pharmasektor standen weniger Übernahmefantasien im Vordergrund als vielmehr operative Fortschritte. 
Nach einer ausgeprägten M&A-Phase im Vorjahr blieb es an der Konferenz zwar ruhig bei neuen Deals, doch die operativen 
Signale fielen insgesamt konstruktiv aus. Vorläufige Geschäftszahlen und aktualisierte Ausblicke sorgten für 
Stabilität. Aus Investorensicht entscheidend waren sichtbare Fortschritte bei Produkteinführungen und in den Pipelines. 
BridgeBio zeigte zunehmenden Markterfolg mit Attruby zur Behandlung der ATTR-Kardiomyopathie und verfügt über mehrere 
klinische Katalysatoren in naher Zukunft. Madrigal stärkte das Vertrauen in die nachhaltige Nachfrage nach Rezdiffra, 
unterstützt durch steigende Diagnoseraten bei Lebererkrankungen und den Aufbau einer langfristig tragfähigen Franchise. 
BioNTech überzeugte mit der Breite und Tiefe seiner Onkologie-Pipeline sowie einer hohen Dichte an spätphasigen 
klinischen Studien. Insgesamt zeigte sich, dass Innovation wieder differenziert bewertet wird und operative Umsetzung 
zunehmend das Anlegervertrauen bestimmt. 
 
Medtech: Übernahme von Penumbra setzt Akzent 
 
Der Medtech-Sektor bestätigte seine strukturelle Stärke und operative Stabilität. Gespräche mit grossen Unternehmen 
zeigten, dass das Geschäft weitgehend planmässig verläuft und die Jahresziele erreichbar erscheinen. Intuitive Surgical 
berichtete von einem deutlichen Anstieg der Eingriffszahlen, was die robuste medizinische Nachfrage unterstreicht. Ein 
strategisches Signal setzte Boston Scientific mit der Übernahme von Penumbra für USD 14.5 Mrd., einem Anbieter 
innovativer Therapien mit hohem Wachstumspotenzial. Zudem übertraf Penumbra die Markterwartungen beim Umsatzwachstum 
deutlich. Auch in angrenzenden Bereichen zeigen sich positive Tendenzen. Unternehmen mit zuvor schwächerer Entwicklung 
kehren auf einen Wachstumspfad zurück, während Anbieter von Life-Sciences-Tools von einer schrittweisen Erholung der 
Nachfrage profitieren. Der Bereich bleibt ein wichtiger Innovationstreiber innerhalb des Gesundheitssystems. 
 
Fazit: Attraktive Bewertungen erfordern aktive Selektion 
 
Der Gesundheitssektor bietet Anlegern derzeit ein attraktives Einstiegsniveau. Trotz verbesserter operativer 
Perspektiven und wachsender Visibilität werden viele Unternehmen weiterhin mit Bewertungsabschlägen gegenüber dem 
breiten Aktienmarkt gehandelt. Gleichzeitig ist der Unterschied innerhalb des Sektors gross. Während einzelne 
Unternehmen von Innovation, erfolgreichen Produkteinführungen und strukturellem Wachstum profitieren, bleiben andere 
zurück. Für Anleger bedeutet dies, dass breite Marktengagements zu kurz greifen. Der Mehrwert entsteht durch aktive 
Selektion und tiefgehende Analyse von Geschäftsmodellen, Pipeline-Qualität und Umsetzungskompetenz. In diesem Umfeld 
kann Healthcare wieder als strategisch relevante Kernanlage positioniert werden, die Stabilität und Wachstum verbindet. 
 
Detaillierte Informationen zu unseren Healthcare-Anlagelösungen finden Sie auf unserer Website. 

Kontakt 
Bellevue Asset Management AG, Theaterstrasse 12, 8001 Zürich 
Tanja Chicherio, +41 44 267 67 00, tch@bellevue.ch, www.bellevue.ch 
  
 
Bellevue - Excellence in Specialty Investments 
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und 
traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus 
der Anlageideen mit rund 90 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. 
Per 30. Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd. 

