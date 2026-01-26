Kommentar von Marcel Fritsch, Leiter Healthcare Fonds & Mandate, Bellevue Asset Management Der globale Gesundheitssektor rückt für Anleger wieder stärker in den strategischen Fokus. Die J.P. Morgan Healthcare Conference 2026 in San Francisco, die wichtigste Investorenkonferenz für Anleger im Gesundheitsbereich zu Jahresbeginn, vermittelte ein Bild zunehmender Stabilisierung und klarerer Differenzierung. Nach einer Phase politischer Unsicherheit und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab