NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 63 auf 51 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Hoffnung werde nun von der Realität abgelöst, schrieb Lucas Ferhani am Freitagabend. Mit dem starken Lauf der Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik sei eine Geschäftserholung in Deutschland und Europa vorweggenommen worden, die sich in schwachen Daten bisher nicht zeige. Auch die Auftragslage im Bereich Automatisierung drohe sich zu normalisieren. Ferhani setzte für die Aktien nun einen geringeren Bewertungsmaßstab an./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000KGX8881