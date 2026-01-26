EQS-News: ASTA Energy Solutions AG / Schlagwort(e): Börsengang

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT (News mit Zusatzmaterial)



26.01.2026 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ANZEIGE - NICHT ZUR VERBREITUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN IRGENDEINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

ASTA ENERGY SOLUTIONS AG GIBT PREISSPANNE UND ANGEBOTSSTRUKTUR FÜR GEPLANTEN BÖRSENGANG (IPO) BEKANNT Preisspanne für das Angebot auf EUR 27.50 bis EUR 29.50 pro Aktie festgelegt

Fixiertes Primärangebot von ca. EUR 125 Mio. Bruttoemissionserlöse und zusätzliches Angebot von Aktien durch die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft für ein erwartetes Gesamtvolumen der Transaktion von bis zu ca. EUR 190 Mio. (einschließlich Greenshoe-Option)

Angebotszeitraum beginnt am 26. Jänner 2026 und endet voraussichtlich am oder um den 29. Jänner 2026

Die Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den oder um den 30. Jänner 2026 erwartet

Der Bruttoemissionserlös von ca. EUR 125 Mio. aus neu ausgegebenen Aktien soll zur Beschleunigung des internationalen Wachstums und der Geschäftsausweitung durch Kapazitätserweiterung, vertikale Integration der Lieferkette, verbesserte finanzielle Flexibilität und eine Stärkung der Bilanz verwendet werden

Siemens Energy, Fonds, die von der Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwaltet werden, Invesco Asset Management Limited im Namen bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten sowie Fonds oder Depotkonten, die von WCM Investment Management, LLC [1] verwaltet werden, haben sich als Cornerstone-Investoren insgesamt, auf Basis garantierter Zuteilungen, vorab für rund EUR 55 Mio. zum Kauf im Angebot verpflichtet

Oed (Österreich), 26. Jänner 2026 - ASTA Energy Solutions AG (die "Gesellschaft" oder "ASTA"), ein globaler, vertikal integrierter Hersteller von hochwertigen kupferbasierten Lösungen, die als zentraler Bestandteil in moderne Energiesysteme integriert sind, und Mittel- bis Hochspannungstransformatoren, industrielle Generatoren sowie das wachsende Netzwerk von Rechenzentren versorgen, hat die Preisspanne für ihren geplanten Börsengang (das "Angebot") auf EUR 27,50 bis EUR 29,50 pro Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Das Angebot umfasst (a) bis zu ca. 4,55 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung ("Neue Aktien"), (b) bis zu ca. 1,37 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH und der Makra GmbH ("Altaktien") und (c) bis zu ca. 0,86 Millionen bestehende Aktien aus dem Bestand der ETV Montana Tech Holding GmbH zur Abdeckung eventueller Mehrzuteilungen (zusammen mit den Neuen Aktien und den Altaktien, die "Angebotsaktien"). Die Gesellschaft strebt Bruttoemissionserlöse aus dem Verkauf der Neuen Aktien von insgesamt ca. EUR 125 Mio. an. Die Gesamtzahl der zu veräußernden bestehenden Aktien der ETV Montana Tech Holding GmbH (41% Anteil vor dem Angebot) und der Makra GmbH (59% Anteil vor dem Angebot), beide Unternehmen kontrolliert von DDr. Michael Tojner, wird so angepasst, dass diese Unternehmen gemeinsam auch nach dem IPO mit einem kombinierten Anteil von über 50% Mehrheitsaktionäre bleiben, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option. Die Lock-up-Periode für die Gesellschaft, die bestehenden Aktionäre sowie die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats beträgt 12 Monate. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis wird das gesamte Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen ca. EUR 182 Mio. und ca. EUR 190 Mio. liegen, unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption und unter Berücksichtigung der festgelegten Preisspanne. Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu ca. 39% betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller Angebotsaktien [2]. ASTA hat sich zum Ziel gesetzt, eine überdurchschnittliche Wachstumsrate in seinen Zielmärkten zu erzielen, die durch strukturell steigende Nachfrage infolge der globalen Energiewende gekennzeichnet sind. Die Gesellschaft beabsichtigt, dies durch die Nutzung ihrer starken technologischen Fähigkeiten, ihrer vertikal integrierten Wertschöpfungskette und ihrer globalen Produktionspräsenz zu erreichen. Zur Unterstützung dieser Strategie plant ASTA mittelfristig Investitionen von insgesamt rund EUR 90-120 Mio., die durch eine Kombination aus IPO-Erlösen und operativem Cashflow finanziert werden sollen. Bruttoemissionserlöse von rund EUR 125 Mio. aus der Ausgabe neuer Aktien würden in erster Linie dazu verwendet, den profitablen Wachstumspfad der Gesellschaft global weiter zu beschleunigen. ASTA beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse wie folgt zu verwenden: Die Kapazitäten an allen bestehenden Standorten in allen Regionen zu erhöhen, um den stark gestiegenen Nachfrageniveaus der OEM-Kunden gerecht zu werden und den Ausbau des Standorts in Cazin, Bosnien und Herzegowina, zur Unterstützung des europäischen Marktes abzuschließen (ca. 40%);

Die bestehende Recycling- und Casting-Plattform in Brasilien vollständig zu nutzen und zu erweitern, ergänzt durch den Aufbau einer zweiten Recycling- und Casting-Anlage in Europa, um die Resilienz der Lieferkette weiter zu erhöhen und die Umweltbilanz der Gesellschaft zu verbessern (ca. 20%);

Die Kapitalstruktur zu stärken, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen, die Leverage-Kennzahlen zu verbessern und insbesondere bei Lieferanten günstigere Finanzierungskonditionen zu sichern (ca. 20%); und

Die Verschuldung in der ASTA-Gruppe durch die Rückzahlung von Darlehen der Montana Aerospace Austria GmbH und der Montana Aerospace AG zu reduzieren, um die Verschuldungskennzahlen zu verbessern und die Fähigkeit zur Selbstfinanzierung zukünftiger Wachstumsinitiativen zu erhöhen (ca. 20%). Im Rahmen des geplanten Börsengangs hat sich Siemens Energy im Zuge der Stärkung seiner langjährigen Partnerschaft mit der Gesellschaft vorab verpflichtet, Aktien im Rahmen des Börsengangs in einem Volumen von ca. EUR 25 Mio. zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben. Darüber hinaus haben sich drei internationale institutionelle Investoren, nämlich (i) von der Environmental Strategies Group bei BNP Paribas Asset Management verwaltete Fonds, (ii) Invesco Asset Management Limited im Namen bestimmter kollektiver Investmentfonds und/oder Konten und (iii) WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Depotkonten für Kunden, jeweils einzeln und nicht gemeinsam, zum Kauf von Aktien im Rahmen des Börsengangs in Höhe von jeweils ca. EUR 10 Mio. zum endgültigen Angebotspreis als Cornerstone-Investoren verpflichtet. Insgesamt haben sich die Cornerstone-Investoren damit, auf Basis garantierter Zuteilungen, zu einem Gesamtbetrag von ca. EUR 55 Mio. verpflichtet. Der Prospekt (der "Prospekt"), der von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde, ist im "Investoren Portal" auf der Website der Gesellschaft unter www.astagroup.com veröffentlicht. [3] Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Österreich und Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen, einschließlich einer US-Privatplatzierung für qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des US Securities Act von 1933. Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufangebote abgeben können, beginnt am 26. Jänner 2026 und endet voraussichtlich am oder um den 29. Jänner 2026. Privatanleger (natürliche Personen) können während des Angebotszeitraums über die Konsortialbanken und deren verbundene Institute Kaufangebote für das öffentliche Angebot in Deutschland abgeben. Privatanlegern in Österreich wird empfohlen, ihre jeweilige Depotbank zu kontaktieren, um einen Auftrag zu erteilen. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 30. Jänner 2026 unter dem Handelssymbol "1AST" und der ISIN AT100ASTA001 aufgenommen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt Berenberg die Rolle des Sole Global Coordinators und fungiert gemeinsam mit COMMERZBANK (in Kooperation mit ODDO BHF) und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunner und Underwriter. Zusätzlich wird Baader Bank als Co-Lead Manager ohne Underwriting-Funktion tätig sein. [1] WCM Investment Management, LLC, direkt oder indirekt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Fonds oder über von WCM Investment Management, LLC verwaltete Depotkonten für Kunden. [2] Siemens Energy-Anteil im Rahmen der Vorabverpflichtung zum Kauf von Aktien für ca. EUR 25 Mio. ist für Zwecke der Free Float Berechnung nicht berücksichtigt. [3] Aufgrund eines Formatierungsfehlers in zwei Fällen wird der konsolidierte Jahresabschluss für die Geschäftsjahre 2022-2024 (IFRS) der Gesellschaft auf den Finanzseiten ("F-Pages") des genehmigten Prospekts nicht korrekt dargestellt. Um dies zu korrigieren, wird die Gesellschaft heute bei der FMA einen formellen Nachtrag zum Prospekt ("Nachtrag") einreichen, durch den die Darstellung des Konzernabschlusses für die Geschäftsjahre 2022-2024 auf den Finanzseiten des Prospekts geringfügig korrigiert und geändert wird. Die Gesellschaft wird diesen Nachtrag nach Genehmigung durch die FMA unverzüglich im "Investoren-Portal" auf der Website der Gesellschaft www.astagroup.com veröffentlichen.

PRESSE KONTAKT:

Mag. Jürgen Beilein

Tel: +43 664 831 2 841

Email: juergen.beilein@astagroup.com INVESTOR RELATIONS KONTAKT:

Tel: +43 664 8080 5500

Email: ir@astagroup.com ÜBER ASTA Seit ihrer Gründung im Jahr 1814 hat sich die ASTA Group mit Hauptsitz in Oed, Österreich, zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. ASTA fertigt maßgeschneiderte Kupferlösungen für Hochleistungsanwendungen in Stromübertragung, Stromerzeugung und E-Mobilität. Mit mehr als 210 Jahren Erfahrung ist ASTA ein vertrauenswürdiger Partner führender Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova und Andritz. ASTA betreibt sechs Standorte in Österreich, Bosnien und Herzegowina, Brasilien (zwei Werke), China und Indien und beschäftigt rund 1.400 Mitarbeitende. HINWEIS Diese Mitteilung ist eine Werbeanzeige im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung"). Sie stellt kein Angebot zum Erwerb von Aktien der ASTA Energy Solutions AG ("ASTA") dar. Diese Mitteilung ist kein Prospekt. Weitere Einzelheiten zum Angebot und zur Zulassung sind im Prospekt enthalten, der von der Gesellschaft veröffentlicht wurde (der "Prospekt"). Der Prospekt wurde von der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (die "FMA") gebilligt und zusammen mit der deutschen Übersetzung der Zusammenfassung kostenlos über die Website der Gesellschaft (www.astagroup.com) veröffentlicht und zugänglich gemacht, vorbehaltlich wertpapierrechtlicher Beschränkungen in bestimmten Jurisdiktionen. Für Zwecke des Angebots und der Zulassung hat die FMA ihre Billigung gemäß der Prospektverordnung an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Die Billigung des Prospekts durch die FMA darf nicht als Befürwortung einer Investition in Aktien der Gesellschaft verstanden werden. Anleger sollten Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im ersten Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben. Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig wäre. Weder diese Mitteilung noch die Veröffentlichung, in der sie enthalten ist, ist zur Veröffentlichung oder Verteilung - direkt oder indirekt, ganz oder teilweise - in oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia (die "Vereinigten Staaten"), bestimmt. Die Informationen in dieser Mitteilung enthalten kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien von ASTA in irgendeiner Jurisdiktion. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht angeboten, gezeichnet, genutzt, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder anderweitig übertragen werden, weder direkt noch indirekt, in oder in die Vereinigten Staaten, sofern keine Registrierung erfolgt, außer im Rahmen einer Befreiung von den - oder in einer Transaktion, die nicht den - Registrierungspflichten unterliegt, und jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht dürfen die hierin genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft werden oder an bzw. zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern dieser Länder. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan geben. Die Gesellschaft hat in keinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (außer Deutschland und Österreich) ein öffentliches Angebot ihrer Aktien autorisiert, das die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde. In Bezug auf jeden anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (jeweils ein "Relevanter Staat") wurden und werden keine Maßnahmen ergriffen, um ein öffentliches Angebot von Aktien der Gesellschaft, das die Veröffentlichung eines Prospekts erfordern würde, in einem Relevanten Staat zu ermöglichen. Folglich dürfen die Aktien der Gesellschaft - sobald der Prospekt veröffentlicht ist - in Relevanten Staaten nur angeboten werden an (i) jede natürliche oder juristische Person, die ein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung ist; oder (ii) unter den übrigen Ausnahmen, die unter Artikel 1(4) der Prospektverordnung fallen. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (außer Deutschland und Österreich) richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an und ist ausschließlich bestimmt für Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 von Anhang 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 sind und die (i) über berufliche Erfahrung in Investitionsangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") fallen, oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order sind, oder (iii) Personen, denen diese Mitteilung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an relevante Personen. Jede Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf diese Mitteilung oder deren Inhalt vertrauen oder danach handeln. Jede Investition oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt; sie sollte von niemand anderem als einer relevanten Person als Grundlage herangezogen werden. Diese Mitteilung enthält nicht alle Informationen, die zur Beurteilung der Gesellschaft und/oder ihres Konzerns und ihrer finanziellen Lage erforderlich sind, und unterliegt insbesondere in ihrer Gesamtheit der Änderung, Überarbeitung, Verifizierung, Korrektur, Ergänzung und Aktualisierung. Keiner von (i) der Gesellschaft; (ii) ETV Montana Tech Holding GmbH oder Makra GmbH (zusammen die "Verkaufenden Aktionäre"); (iii) Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Raiffeisen Bank International AG und Baader Bank AG (zusammen die "Banken", und zusammen mit der Gesellschaft und den Verkaufenden Aktionären die "Personen"); oder (v) den jeweiligen Geschäftsführern, Organen, persönlich haftenden Gesellschaftern, Mitarbeitern, Beauftragten, verbundenen Unternehmen, Aktionären oder Beratern dieser Personen ist verpflichtet, Sie über Änderungen zu informieren oder diese Mitteilung zu aktualisieren oder aktuell zu halten oder dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu verschaffen, die im Zusammenhang damit entstehen könnten, vorbehaltlich solcher Offenlegungen, die durch zwingende gesetzliche Bestimmungen erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-, aufsichtsrechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Keine Person ist autorisiert, Informationen zu geben oder Erklärungen abzugeben, die nicht in dieser Mitteilung enthalten sind und nicht mit ihr übereinstimmen; wenn solche Informationen oder Erklärungen dennoch gegeben oder abgegeben werden, darf sich darauf nicht als von oder im Namen von ASTA oder einer der Personen autorisiert verlassen werden. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Informationen zum Marktumfeld, zu Marktentwicklungen, Markt- und Wirtschaftswachstumsraten, Markttrends und zur Wettbewerbssituation in den Märkten, in denen ASTA tätig ist, basieren auf Einschätzungen und Schätzungen der Gesellschaft. Diese Einschätzungen und Schätzungen beruhen ihrerseits teilweise auf internen Marktbeobachtungen und auf verschiedenen Drittstudien oder Schätzungen, die ihrerseits primär auf Daten oder Zahlen aus öffentlich zugänglichen Quellen basieren, aber auch auf nicht öffentlichen Daten oder Zahlen beruhen können. Weder die Gesellschaft noch die Banken noch die Verkaufenden Aktionäre haben die Marktdaten und sonstigen Informationen, auf die sich Drittparteien bei ihren Studien stützen, oder die externen Quellen, auf denen die eigenen Schätzungen der Gesellschaft beruhen, unabhängig verifiziert oder geben eine Zusicherung oder Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher Informationen. Die hier angeführten Informationen aus Drittquellen wurden zutreffend wiedergegeben. Soweit der Gesellschaft bekannt und aus den von diesen Drittparteien veröffentlichten Informationen ersichtlich, wurden keine Tatsachen ausgelassen, die die wiedergegebenen Informationen in dieser Mitteilung unrichtig oder irreführend machen würden. Die Tatsache, dass Informationen aus Drittquellen in diese Mitteilung aufgenommen wurden, sollte nicht als Empfehlung der betreffenden Drittparteien angesehen werden, in das Angebot (wie nachstehend definiert) zu investieren, Aktien zu erwerben oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen; potenzielle Anleger sollten sich nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuelle Sicht von ASTA zu zukünftigen Ereignissen sowie zur finanziellen und operativen Entwicklung wiedergeben. Wörter wie "beabsichtigen", "erwarten", "annehmen", "können", "glauben", "planen", "schätzen" und andere Formulierungen, die Hinweise oder Prognosen für zukünftige Entwicklungen oder Trends enthalten und nicht auf historischen Tatsachen beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl bekannte als auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von zukünftigen Ereignissen und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen; die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Jede der Banken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, eine in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung unterzogen. Diese Mitteilung enthält bestimmte zusätzliche oder alternative Leistungskennzahlen (Non-IFRS-Kennzahlen), die nicht nach den International Financial Reporting Standards in der von der Europäischen Union übernommenen Fassung ("IFRS") berechnet werden. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sind nicht mit gleichlautenden Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sind keine Alternative zu anderen Kennzahlen, die gemäß IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet werden. Mit der Verwendung solcher Kennzahlen sind materielle Einschränkungen verbunden. Es wird geraten, sich nicht übermäßig auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Non-IFRS-Kennzahlen und -Verhältniszahlen zu stützen. Bestimmte Zahlenangaben, einschließlich Finanz- und Marktdaten, in dieser Mitteilung wurden gerundet, sodass die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht genau 100% ergeben müssen. Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft ("das Angebot") ausschließlich für ASTA und die Verkaufenden Aktionäre und für niemanden sonst. Sie betrachten weder eine andere Person als ihren jeweiligen Mandanten in Bezug auf das Angebot und sind niemandem außer ASTA und den Verkaufenden Aktionären gegenüber verantwortlich, den Schutz zu gewähren, der ihren jeweiligen Mandanten zuteil wird, noch beraten sie andere Personen in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder eine Transaktion, Vereinbarung oder sonstige Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird. Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und jede ihrer Niederlassungen, die als Investoren für eigene Rechnung handeln, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder erwerben und in dieser Funktion für eigene Rechnung solche Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem Angebot halten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sind Hinweise im Prospekt - sobald veröffentlicht - darauf, dass die Wertpapiere begeben, angeboten, gezeichnet, erworben, platziert oder anderweitig gehandelt werden, so zu verstehen, dass dies jede Begebung, jedes Angebot, jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die Banken und ihre Niederlassungen umfasst, die als Investoren für eigene Rechnung handeln. Die Banken beabsichtigen nicht, das Ausmaß einer solchen Beteiligung oder solcher Transaktionen anders offenzulegen, als dies nach gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Pflichten erforderlich ist. Die Banken und/oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen oder in ihrem Auftrag handelnde Personen haben in der Vergangenheit kommerzielle Bank-, Investmentbanking-, Finanzberatungs- und sonstige Tätigkeiten sowie Partnerschaften im gewöhnlichen Geschäftsverlauf mit ASTA und/oder den Verkaufenden Aktionären oder mit Parteien, die mit ihnen in Beziehung stehen oder mit ihnen konkurrieren, durchgeführt und können dies auch künftig von Zeit zu Zeit tun; dafür erhalten sie übliche Gebühren und Provisionen und können diese auch in Zukunft erhalten. Keine der Banken oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen, Geschäftsführer, Organe, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung - gleich aus welchem Rechtsgrund - weder für die Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder dafür, ob Informationen aus der Mitteilung ausgelassen wurden) noch für sonstige Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form vorliegen und wie auch immer sie übermittelt oder zugänglich gemacht wurden, noch für irgendeinen Verlust, der sich in irgendeiner Weise aus der Nutzung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder im Zusammenhang damit ergibt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Hintergrundzwecken und erheben nicht den Anspruch, vollständig oder umfassend zu sein. Kein Empfänger darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Das Datum der Zulassung kann durch Faktoren wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die Zulassung erfolgen wird, und in diesem Stadium sollte keine finanzielle Entscheidung auf den Absichten von ASTA in Bezug auf die Zulassung beruhen. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger dem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung ziehen, sollten sich an eine befugte Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung in Bezug auf das Angebot dar. Der Wert von Aktien kann fallen wie steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater konsultieren, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der ASTA Energy Solutions AG wird Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig und kann in dieser Funktion Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 5 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit den Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf ab, den Marktpreis der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums zu stützen; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird, voraussichtlich am 30. Jänner 2026, und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem Börsenkurs führen, der höher ist, als er sich sonst ergeben würde. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine Stabilisierung nicht zwangsläufig stattfinden und kann jederzeit eingestellt werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jeder Börse, im Freiverkehr, an einer Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern zusätzliche Aktien der Gesellschaft in Höhe von bis zu 15% der im Rahmen des Angebots angebotenen Neuen Aktien und Altaktien zugeteilt werden (die "Mehrzuteilungsaktien"). Die ETV Montana Tech Holding GmbH hat dem Stabilisierungsmanager eine Option zum Erwerb einer Anzahl von Aktien der Gesellschaft in Höhe der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eingeräumt (sogenannte Greenshoe-Option). Soweit den Anlegern im Rahmen des Angebots Mehrzuteilungsaktien zugeteilt wurden, ist der Stabilisierungsmanager, handelnd für Rechnung der Konsortialmitglieder, berechtigt, diese Option während des Stabilisierungszeitraums auszuüben. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: ASTA_Pressemittleilung_Preisspanne_vF_20260126





26.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News