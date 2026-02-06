Rückenwind durch gute Rahmenbedingungen und volle Kassen bilden die Basis für Kursteigerungen. Diese Formel gilt für alle drei genannten Gesellschaften. ASTA Energy Solutions kann mit dem kürzlich durchgeführten IPO und frischen Mitteln stark von dem Megatrend der Energiewende profitieren. Hohe Goldpreise lassen die Kassen bei Barrick klingeln. Der Börsengang der nordamerikanischen Gold-Assets wird zu einem weiteren Renditehebel. Gut durchfinanziert schreitet der kanadische Explorer Silver North Resources voran. Hochgradige Silberliegenschaften in Kanada werden forciert weiterentwickelt, was Mehrwerte für Aktionäre schafft. Der hohe Silberpreis stützt - eine einfache Rechnung.Den vollständigen Artikel lesen ...
