Zürich - Der Höhenflug von Gold kennt derzeit kein Halten. Und somit war es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste gewichtige Marke fiel. Nun hat die Feinunze erstmals die Schwelle von 5000 Dollar überschritten. Am frühen Montagmorgen kostete die Feinunze 5064 US-Dollar, das neue Rekordhoch liegt gar bei 5091 Dollar. Dies entspricht einem Kilopreis von 127'000 Franken. Seit Monaten geht der Preis quasi ungebremst nach oben. Allein 2025 erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab