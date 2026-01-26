Anzeige
Mehr »
Montag, 26.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold über 5.000 USD verändert die Wirtschaftlichkeit grundlegend!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C8EG | ISIN: CA26871G1054 | Ticker-Symbol: 9ST
Frankfurt
26.01.26 | 09:13
0,620 Euro
+43,92 % +0,189
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
EMP METALS CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EMP METALS CORP 5-Tage-Chart
Suneal Sandhu
26.01.2026 08:30 Uhr
168 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Lithium explodiert weiter und EMP Metals schaltet jetzt von Story auf Umsetzung

Anzeige / Werbung

Während viele Investoren noch diskutieren, ob die Lithium-Rally "zu schnell" gelaufen ist, liefert der Markt selbst die Antwort.

Veröffentlicht im Auftrag von EMP Metals Corp.

Lithiumcarbonat-Futures sind erneut um rund +4% gestiegen und notieren aktuell bei ~171.000 Yuan pro Tonne - ein frisches Zwei-Jahres-Hoch.
Seit Jahresbeginn liegt Lithium damit nahe +30% im Plus.

Doch der eigentliche Wendepunkt liegt nicht im Preis allein.

Er liegt darin, welche Unternehmen jetzt liefern - und welche nur reden.

Genau hier setzt EMP Metals an.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen