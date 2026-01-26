Lithium explodiert weiter und EMP Metals schaltet jetzt von Story auf Umsetzung

Anzeige / Werbung

Während viele Investoren noch diskutieren, ob die Lithium-Rally "zu schnell" gelaufen ist, liefert der Markt selbst die Antwort.

Lithiumcarbonat-Futures sind erneut um rund +4% gestiegen und notieren aktuell bei ~171.000 Yuan pro Tonne - ein frisches Zwei-Jahres-Hoch.

Seit Jahresbeginn liegt Lithium damit nahe +30% im Plus.

Doch der eigentliche Wendepunkt liegt nicht im Preis allein.

Er liegt darin, welche Unternehmen jetzt liefern - und welche nur reden.

Genau hier setzt EMP Metals an.



