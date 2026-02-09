Vancouver, British Columbia, 9. Februar 2026 / IRW-Press / EMP Metals Corp. (CSE: EMPS) (OTCQB: EMPPF) (FWB: 9ST) ("EMP Metals" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass sein wichtiger Partner beim Projekt Aurora, Saltworks Technologies Inc. ("Saltworks"), den 35. Platz in der Technology Fast 50-Rangliste der 50 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Kanadas belegt hat. Saltworks hat außerdem den 112. Platz in der Technology Fast 500 erreicht, einer Rangliste der 500 am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika. Diese Auszeichnungen sind auf das von Saltworks gemeldete Umsatzwachstum von 811 % zwischen 2021 und 2024 zurückzuführen.

Saltworks mit Sitz in Richmond, British Columbia, ist auf die Entwicklung und Lieferung von industriellen Wasseraufbereitungs- und Lithiumraffinationssystemen spezialisiert (siehe Abbildung 1). Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat das Unternehmen Wasseraufbereitungssysteme im Wert von mehreren Millionen Dollar an große Unternehmen weltweit geliefert, darunter Fortune-500-Unternehmen, multinationale Halbleiterhersteller sowie große Automobil- und Batteriehersteller. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 160 hochqualifizierte Fachkräfte und verzeichnet weiterhin ein rasantes Wachstum. Durch dieses Wachstum werden kontinuierlich neue Arbeitsplätze geschaffen, und die Führungsrolle Kanadas im Bereich sauberer Technologien wird weiter gestärkt.

"Wir gratulieren unserem Partner Saltworks zu diesen prestigeträchtigen Auszeichnungen", so Karl Kottmeier, CEO von EMP Metals. "Das Unternehmen verdient diese Anerkennung unter den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Kanadas und Nordamerikas aufgrund seines rasanten Wachstums, seines Unternehmergeistes und seines Engagements für Innovation. Die zum Patent angemeldete Gen-II-Technologie zur direkten Lithiumgewinnung (DLE) von Saltworks und die Partnerschaft mit EMP im Rahmen des Projekts Aurora, Kanadas erster Lithiumsole-zu-Batterie-Raffinerie in Saskatchewan, sind hervorragende Beispiele für die technische Kompetenz des Unternehmens und sein Engagement für die Förderung neuer Industriezweige in Kanada."

Der Erfolg von Saltworks ist das Ergebnis des Engagements und der Kompetenz seiner Mitarbeiter sowie der engen Zusammenarbeit mit führenden Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Halbleiterindustrie, die Automobilindustrie, die Öl- und Gasindustrie, die Energiewirtschaft, die Fertigungsindustrie und andere Industriezweige. All diese Faktoren haben zu den Innovationen geführt, die hinter dem umfangreichen Portfolio patentierter Technologien von Saltworks stehen. Diese bieten effiziente, bahnbrechende Lösungen für die industrielle Wasseraufbereitung und Lithiumraffination.

Über das Technology Fast 50-Programm

Das Technology Fast 50-Programm stellt die bedeutendste Technologie-Auszeichnung Kanadas dar. Es zeichnet Unternehmenswachstum, Innovation und Unternehmertum in vier verschiedenen Kategorien aus: Technology Fast 50-Ranking, Unternehmen - Branchenführer, saubere Technologien und besonders vielversprechende Unternehmen. Das Programm würdigt außerdem Unternehmen innerhalb der nordamerikanischen Technology Fast 500-Rangliste und zeichnet damit erfolgreiche Technologieunternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada aus.

Über die 2025 Technology Fast 500-Rangliste

Das Technology Fast 500-Ranking wird in diesem Jahr zum 31. Mal vergeben und listet die am schnellsten wachsenden Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Medien, Telekommunikation, Biowissenschaften, Fintech und Energietechnologie auf. Dabei werden sowohl börsennotierte als auch private Unternehmen in Nordamerika berücksichtigt. Die Gewinner des Technology Fast 500-Awards werden auf der Grundlage des prozentualen Umsatzwachstums in den Geschäftsjahren 2021 bis 2024 ausgewählt.

Für die Aufnahme in die Technology Fast 500-Rangliste müssen Unternehmen über eigenes geistiges Eigentum oder eigene Technologien verfügen, die als Produkte an Kunden verkauft werden, welche einen wesentlichen Teil der Betriebseinnahmen des Unternehmens ausmachen. Zudem ist erforderlich, dass die Unternehmen im Basisjahr Betriebseinnahmen von mindestens 50.000 US$ und im laufenden Jahr Betriebseinnahmen von mindestens 5 Mio. US$ erzielen. Darüber hinaus müssen die Unternehmen seit mindestens vier Jahren bestehen und ihren Hauptsitz in Nordamerika haben.

Über EMP Metals

EMP ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorations- und -entwicklungsunternehmen, das sich auf großvolumige Ressourcen unter Verwendung der direkten Lithiumgewinnung ("DLE") konzentriert. EMP hält derzeit mehr als 205.000 Acres netto (83.000 Hektar) an untertägigen Mineralrechten (Subsurface Dispositions) und strategischen Bohrlöchern im Süden von Saskatchewan. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.empmetals.com oder kontaktieren Sie:

Karl Kottmeier, CEO

mailto:karl@pemgroup.ca

Tel.: 1-604-689-7422

Paul Schubach, COO

mailto:paul@empmetals.com

Tel.: 1-306-519-8341

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. EMP Metals weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle von EMP Metals liegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte von EMP Metals, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zur Durchführung der Explorations- und Erschließungsziele auf seinen Mineralkonzessionsgebieten zu beschaffen, die Erlangung der für die Durchführung seiner Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen und die Notwendigkeit, Umwelt- und behördliche Vorschriften einzuhalten. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt EMP Metals keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82907Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82907&tr=1



