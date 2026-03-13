Der nächste Lithium-Runner? EMP startet entscheidende Engineering-Phase

Anzeige / Werbung

Lithium erwacht. Regierungen steigen ein. Und EMP Metals macht plötzlich Tempo.

Im Lithium-Markt passiert gerade etwas.

Preise stabilisieren sich.

Nachfrageprognosen steigen.

Regierungen sichern sich Lieferketten.

Und mitten in dieser Entwicklung hat EMP Metals (ISIN: CA26871G1054 WKN: A3C8EG SYM: EMPS) in den letzten Wochen eine Reihe von Fortschritten gemeldet, die viele Anleger meist erst dann bemerken, wenn eine Aktie bereits deutlich neu bewertet wurde.

Allein in kurzer Zeit hat das Unternehmen folgende Schritte gemeldet:

• Staatliche Förderung für eine neue Lithium-Raffinationstechnologie

• Fortschritte beim Aurora-Demonstrationsprojekt

• Feldarbeiten und Infrastrukturtests vor Ort

• Und jetzt - eine Front End Engineering Design Studie (FEED) für den nächsten Schritt Richtung kommerzielle Produktion

Im Rohstoffsektor ist diese Abfolge entscheidend.

Denn Minenprojekte springen nicht einfach von Exploration zu Produktion.

Sie bewegen sich durch eine Reihe technischer Meilensteine, die Schritt für Schritt Risiken reduzieren.

Und EMP Metals scheint diesen Weg aktuell schneller zu gehen, als viele erwartet hätten.

Der nächste Lithium-Versorgungszyklus hat bereits begonnen

Die Lithium-Story ist nie wirklich verschwunden.

Sie hat nur eine Pause eingelegt.

Nach dem explosiven Preisanstieg in den Jahren 2021 und 2022 sorgte eine Welle neuer Produktion vorübergehend für sinkende Preise.

Doch die strukturelle Nachfrage blieb bestehen.

Elektrofahrzeuge gewinnen weltweit weiter Marktanteile.

Großbatterien für Stromnetze - sogenannte Battery Energy Storage Systems - wachsen sogar noch schneller.

Und Regierungen erkennen zunehmend, dass die Energiewende nicht an Solar- oder Windanlagen scheitern wird.

Sondern an den Rohstoffen für Batterien.

Lithium steht im Zentrum dieser Entwicklung.

Viele Prognosen gehen inzwischen davon aus, dass sich die globale Lithium-Nachfrage bis zum Ende dieses Jahrzehnts verdoppeln könnte.

Das bedeutet: Neue Produktionsquellen werden benötigt.

Und Projekte, die heute in die Entwicklungsphase eintreten, könnten genau dann liefern, wenn der Markt wieder enger wird.

Saskatchewan: Eine unterschätzte Lithium-Region

Während viele Schlagzeilen über Hartgestein-Lithiumminen dominieren, gewinnt ein anderes Modell zunehmend Aufmerksamkeit:

Lithium-Soleprojekte.

Hier wird Lithium nicht aus Gestein gesprengt, sondern aus mineralhaltigem Grundwasser gewonnen.

Die Sole wird an die Oberfläche gepumpt und das Lithium anschließend chemisch extrahiert.

Dieser Ansatz kann mehrere Vorteile bieten:

• geringerer Flächenverbrauch

• modulare Produktionsmodelle

• Nutzung bestehender Energie-Infrastruktur

Genau diesen Ansatz verfolgt EMP Metals in Saskatchewan.

Das Viewfield Lithium Brine Project befindet sich in einer Region, die bereits seit Jahrzehnten durch Öl- und Gasproduktion geprägt ist.

Das bedeutet:

• vorhandene Bohr-Expertise

• bestehende Infrastruktur

• industrielle Dienstleister vor Ort

Für Lithiumprojekte kann das ein entscheidender Vorteil sein.

Denn Infrastruktur aufzubauen ist oft der teuerste Teil eines Rohstoffprojekts.

Project Aurora - Hier wird die Technologie getestet

Das Herzstück der Strategie von EMP Metals ist Project Aurora.

Aurora ist kein klassisches Pilotprojekt.

Es handelt sich um ein direkt am Bohrloch angeschlossenes Lithium-Extraktions- und Raffinationssystem.

Das System funktioniert vereinfacht so:

Lithiumhaltige Sole wird aus dem Reservoir gepumpt.

Anschließend wird Lithium über sogenannte Direct Lithium Extraction (DLE) Technologien aus der Flüssigkeit herausgelöst.

Der konzentrierte Lithiumstrom wird anschließend zu Batteriechemikalien weiterverarbeitet.

Um dieses System zu entwickeln, arbeitet EMP mit Saltworks Technologies zusammen.

Saltworks gilt als Spezialist für industrielle Wasser- und Mineralaufbereitung.

Die Anlage wird derzeit in British Columbia gebaut und vorbereitet.

Sobald sie in Betrieb geht, liefert sie reale Betriebsdaten - ein entscheidender Schritt für die Skalierung.

Dann kam die Regierung ins Spiel

Vor kurzem folgte eine Nachricht, die viele Marktbeobachter aufhorchen ließ.

Die Regierung von British Columbia stellte über das Integrated Marketplace Programm 1 Million Dollar Förderung für das Aurora-Projekt bereit.

Das Programm wird über Innovate BC umgesetzt.

Solche Förderprogramme werden nicht zufällig vergeben.

Sie sollen Technologien beschleunigen, die als strategisch wichtig für zukünftige Lieferketten gelten.

In diesem Fall geht es um Lithium-Raffinationstechnologie der nächsten Generation.

Doch EMP beließ es nicht bei dieser Nachricht.

Jetzt beginnt die eigentliche Ingenieursarbeit

In seiner neuesten Meldung gab EMP bekannt, dass eine Front End Engineering Design Studie (FEED) gestartet wurde.

Für Investoren ist das einer der wichtigsten Schritte im Entwicklungsprozess eines Rohstoffprojekts.

Denn hier beginnen Ingenieure damit, die kommerzielle Anlage tatsächlich zu planen.

Die FEED-Studie soll:

• den technischen Umfang der Anlage definieren

• Projektrisiken identifizieren und reduzieren

• präzise CAPEX-Kosten schätzen

• Betriebskosten (OPEX) optimieren

• den Zeitplan für den Bau festlegen

Die Ergebnisse bilden später die Grundlage für vollständige Machbarkeitsstudien.

Und diese Machbarkeitsstudien entscheiden oft darüber, ob ein Projekt finanziert und gebaut wird.

Mit anderen Worten:

Hier beginnt das Projekt, industriell real zu werden.

Der entscheidende Unterschied: echte Daten

Ein wichtiger Punkt macht diese FEED-Studie besonders interessant.

Die Ingenieure werden nicht nur mit theoretischen Modellen arbeiten.

Die Planung wird durch reale Betriebsdaten aus der Aurora-Demonstrationsanlage validiert.

Das bedeutet:

• tatsächliche Lithium-Rückgewinnung

• echte Betriebsparameter

• reale Prozessdaten

In der Rohstoffindustrie kann das den Unterschied zwischen einer spekulativen Studie und einer belastbaren Projektplanung ausmachen.

Warum solche Schritte oft Neubewertungen auslösen

Lithium-Aktien sind bekannt für ihre extremen Zyklen.

Wenn der Markt wieder enger wird, können Produzenten enorme Bewertungen erreichen.

Doch diese Bewegungen beginnen selten erst bei Produktionsstart.

Sie beginnen häufig viel früher.

Typischerweise wenn Investoren sehen:

Ressource

Technologie

Engineering

Institutionelle Unterstützung

Machbarkeitsstudien

EMP Metals befindet sich jetzt genau in dieser Übergangsphase.

Ein modulares Produktionsmodell

Ein weiterer spannender Aspekt ist das Produktionsmodell.

EMP prüft ein Hub-and-Spoke-System.

Dabei könnten mehrere Lithiumbohrungen modulare Raffinationsanlagen speisen.

Jede Einheit produziert Lithiumchemikalien.

Mit neuen Bohrungen könnten zusätzliche Module ergänzt werden.

Dieses Modell könnte eine schrittweise Produktionsskalierung ermöglichen.

Und genau solche flexiblen Systeme werden zunehmend interessant für die Lithiumversorgung.

Der nächste Lithium-Versorgungszyklus

Während Elektromobilität und Energiespeicher weltweit wachsen, steigt der Druck auf die Lithium-Lieferketten.

Autohersteller investieren Milliarden in Batterien.

Energieunternehmen bauen riesige Speicheranlagen.

Und Staaten sichern sich strategische Rohstoffe.

All das benötigt Lithium.

Und neue Produktion braucht Zeit.

Projekte, die heute in die Ingenieursphase gehen, könnten diejenigen sein, die im nächsten Angebotsengpass liefern.

Warum EMP plötzlich mehr Aufmerksamkeit bekommt

Jede einzelne Meldung von EMP wirkt vielleicht zunächst unspektakulär.

Doch zusammengenommen entsteht ein anderes Bild:

• staatliche Förderung

• Demonstrationsanlage

• operative Tests

• Engineering-Studien

Das sind keine klassischen Explorationsmeldungen.

Das sind Projektentwicklungs-Meilensteine.

Und genau solche Meilensteine können im Rohstoffsektor oft Neubewertungen auslösen.

Fazit

Die Lithium-Nachfrage wächst weiter.

Regierungen unterstützen neue Lieferketten.

Technologien verlassen das Labor und werden industriell getestet.

Und EMP Metals bringt sein Projekt Schritt für Schritt näher an eine kommerzielle Produktion.

Ob das Unternehmen eines Tages ein bedeutender Lithiumproduzent wird, bleibt abzuwarten.

Aber eines wird zunehmend sichtbar:

Die Grundlagen werden gelegt.

Und in Rohstoffmärkten beginnt Momentum häufig genau dort.

