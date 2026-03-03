Staatlich gefördert - Startet hier Kanadas nächster Lithium-Champion?

Anzeige / Werbung

1.000.000 $ staatliche Förderung. Lithium startet in die dritte große Preisphase. EMP Metals bekommt jetzt offizielle Rückendeckung.

Lithium bewegt sich wieder.

Großbanken heben Prognosen an.

Die Batterienachfrage zieht an.

Energiespeicher explodieren.

Und Regierungen positionieren sich neu.

Und genau jetzt bekommt EMP Metals offizielle Unterstützung.

Gemeinsam mit Projektpartner Saltworks Technologies erhält das Unternehmen 1 Million Dollar Förderung aus dem "Integrated Marketplace"-Programm der Provinz British Columbia, umgesetzt durch Innovate BC.

Das ist kein Routine-Zuschuss.

Das ist staatliche Validierung auf höchster Ebene.

Und das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.



Regierungen finanzieren nicht die Vergangenheit.

Sie finanzieren, was skaliert.

Das Mining & Critical Minerals Testbed wurde geschaffen, um:

• neue Technologien unter realen Bedingungen zu testen

• kommerzielle Skalierung zu beschleunigen

• Innovationsrisiken zu reduzieren

• Kanada im Lithium-Wettlauf nach vorne zu bringen

Bevor Geld fließt, wird geprüft:

• Ist die Technologie belastbar?

• Ist der Kommerzialisierungsplan realistisch?

• Ist die Skalierung technisch machbar?

• Ist das Projekt strategisch relevant?

EMP Metals hat diese Prüfung bestanden.

Die Generation-II-Lithiumraffinationstechnologie von Project Aurora wird nun unter Live-Bedingungen demonstriert - mit staatlicher Unterstützung.

Das ist institutionelles Vertrauen.

Lithium steht vor der dritten großen Preisphase

Internationale Banken sprechen inzwischen offen von einem neuen Zyklus:

• EV-Batteriekosten halbiert

• Energiespeicher-Nachfrage explodiert

• Angebotsausbau hinkt hinterher

• Strukturelle Defizite zeichnen sich ab

Die globale Lithium-Nachfrage soll sich bis Ende des Jahrzehnts verdoppeln.

Und wenn Regierungen beginnen, Raffinationskapazitäten zu fördern?

Dann ist das kein Zufall.

Dann ist das strategische Positionierung.

EMP Metals befindet sich genau in diesem Momentum.

Project Aurora ist keine PowerPoint-Folie.

Es wird gebaut.

Während viele Lithium-Projekte noch im Konzeptstadium sind, passiert bei EMP:

• Design der Raffinationsmodule

• Fertigung in British Columbia

• Inbetriebnahmevorbereitung

• Deployment an das aktive Lithium-Bohrloch in Saskatchewan

Die Generation-II-Technologie verspricht:

• Niedrigere Betriebskosten

• Höhere Lithium-Ausbeute

• Höhere Reinheit

• Modulare Skalierbarkeit

Von der Sole direkt zur Batteriechemikalie.

Integriert. Kontinuierlich. Skalierbar.

Und jetzt staatlich unterstützt.

Minister-Besuch ist kein Zufall

Die offizielle Förderzusage wurde im Beisein des Ministers für Jobs und Wirtschaftsentwicklung von British Columbia bekannt gegeben.

Politische Präsenz bedeutet:

Dieses Projekt ist strategisch.

Lithiumraffination ist Infrastruktur.

Und EMP Metals baut sie.

Warum Anleger jetzt genauer hinschauen sollten

Drei Punkte.

Nicht-verwässerndes Kapital

In einer Branche voller Kapitalerhöhungen erhält EMP öffentliche Mittel.

Das stärkt die Bilanz und reduziert Verwässerungsdruck.

Kommerzielle Validierung

Das Testbed-Programm dient explizit dazu, Technologien in realen Umgebungen zu validieren.

Das bringt Project Aurora näher an bankfähige Machbarkeitsstudien und institutionelle Finanzierung.

Strategische Ausrichtung

Kanada will:

• Eigene kritische Mineralien

• Eigene Wertschöpfungsketten

• Eigene Raffinationskapazitäten

EMP liefert genau das.

So beginnen Neubewertungen

Lithium-Aktien steigen nicht langsam.

Sie drehen.

Zuerst kommt der Makro-Call.

Dann Prognoseanhebungen.

Dann staatliche Unterstützung.

Dann Kapitalrotation.

Wenn später Produktionsmeldungen kommen, ist die Neubewertung oft bereits gelaufen.

Project Aurora steht jetzt für:

• Aktive Bohrungen

• Integration von Brackwasserquellen

• Bau der Raffinationsanlage

• Genehmigungsfortschritte

• Staatliche Förderung

Das ist operative Umsetzung - im richtigen Marktumfeld.

Das größere Bild

Lithium-Zyklen belohnen:

• Sichere Jurisdiktionen

• Skalierbare Technologie

• Modulare Kostenstruktur

• Politische Unterstützung

• Reale Betriebsdaten

EMP Metals entwickelt ein wiederholbares, modulares Hub-and-Spoke-Modell zur Lithiumraffination.

Die Provinz British Columbia beschleunigt diesen Prozess nun aktiv.

Schlussgedanke

Der Markt honoriert keine Ideen.

Er honoriert Traktion.

EMP Metals verfügt jetzt über:

• Laufende Feldarbeiten

• Generation-II-Raffinationstechnologie im Bau

• Staatliche Förderung

• Strategische Einbettung in die Clean-Energy-Kette

Die Lithium-Nachfrage zieht an.

Und EMP baut bereits in diesen Zyklus hinein.



ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA26871G1054